Игра напоминает смесь God Of War (2018) и The Witcher, проект доступен в РФ и будет содержать русскую локализацию.

Издатель Focus Entertainment обнародовали трейлер сюжетно ориентированного приключенческого экшена Banishers: Ghosts of New Eden от Dontnod Entertainment. В трейлере раскрываются некоторые сюжетные особенности и подробности относительно игрового процесса. Игра напоминает смесь God Of War (2018) и The Witcher.





Игру разрабатывает французская компания Don’t Nod, известная по таким проектам как Remember Me, Life Is Strange и Vampyr. События игры происходят в 1695 году, в захваченной нежитью североамериканской глубинке. В центре сюжета Banishers: Ghosts of New Eden два играбельных персонажа, Антея Дуарте и Ред Макрей – охотники на призраков. Игра представляет собой экшн-RPG с упором на сюжетную составляющую, разработчики обещают, что каждое принятое решение кардинально изменит ход повествования.

Игра была анонсирована 8 декабря 2022 года, на ежегодном мероприятии Джеффа Кили The Game Awards. В июле текущего года разработчики показали трейлер игры в котором была объявлена дата релиза 7 ноября 2023 года. Согласно странице в Steam Banishers: Ghosts of New Eden будет содержать русские субтитры и интерфейс. Релиз состоится на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.