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Бюджет Star Citizen превысил 600 000 000 долларов
Эта сумма делает игру самым дорогим проектом в истории, но без даты релиза.

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Совсем недавно бюджет Star Citizen достиг отметки в 600 миллионов долларов. Такую огромную сумму помогли собрать 4 760 845 спонсоров. А у проекта до сих пор нет даты выхода. Игра является самым успешным краудфандинговым проектом в истории. Cloud Imperium Games студия разработчик этого долгостроя, все еще продолжает собирать деньги на разработку.

Изначально целью разработчиков было собрать несколько миллионов. Одна из последних поставленных целей была сумма 64 000 000 долларов. Cloud Imperium Games собрали почти в десять раз больше, что делает Star Citizen самой дорогой игрой всех времен. Бюджет игры на данный момент, почти вдвое больше, бюджета Cyberpunk 2077, занявшего второе место, поскольку его разработка стоила 357 миллионов долларов. На третьем месте бюджет The Last Of Us: Part Two, который составил 249 миллионов долларов.

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Cloud Imperium Games продолжают собирать деньги на разработку, поскольку команда берет около 52 долларов за ранний доступ к Star Citizen. Неизвестно, какое количество преданных фанатов продолжает делать дополнительные пожертвования.

Такие проекты как Star Citizens, долгое время создавали играм на Kickstarter плохую репутацию. Но игра от Cloud Imperium Games, пожалуй, самый печально известный случай, поскольку многие предполагают, что игра никогда не выйдет. Множество разочаровывающих релизов подорвали идею финансирования игровых проектов через такие сервисы, как Kickstarter. Исключениями являются такие хиты как Wasteland 2, Pillars Of Eternity и нашумевший хит от Larian, Divinity: Original Sin - игра которая открыла студии путь к Baldur's Gate 3.

О дате выхода Star Citizens, до сих пор ничего неизвестно, но на YouTube канале разработчика есть обновления.

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