"Видеоигровому Оскару" в этом году исполняется 10 лет.

Джефф Кили объявил дату вручения премии The Game Awards в этом году - четверг, 7 декабря.

В новом посте на платформе социальных сетей X (ранее известной как Twitter) Джефф Кили (автор и неизменный ведущий The Game Awards) подтвердил дату и отметил, что поделится дополнительной информацией, где-то этой осенью. Как и в прошлом году, шоу будет транслироваться в прямом эфире из Peacock Theater (бывший Microsoft Theater) в Лос-Анджелесе, а трансляции будут доступны на YouTube и Twitch.

Как отмечает Кейли, в этом году The Game Awards (TGA) исполняется десять лет. В июне был проведен специальный живой концерт, посвященный этому знаменательному событию. Премия TGA всегда проводилась в декабре, отмечая достижения студий разработчиков и грандиозную работу проделанную за год. The Game Awards называют "видеоигровым Оскаром", поскольку награды вручаемые на этом мероприятии являются самыми престижными наградами в индустрии цифровых развлечений. А оказаться в списке номинантов отличный способ заявить о себе, особенно для инди-студий. На церемонии вручаются множество наград посвященных различным областям индустрии, но самая престижная из них - "Игра года". Церемония The Game Awards, как известно, также является площадкой для мировых премьер и предоставляет разработчикам и издателям еще одну возможность поделиться подробностями о существующих играх до наступления нового года.

В прошлом году на The Game Awards, игра God of War Ragnarok от Sony Santa Monica Studio получил больше всего наград (выиграв шесть из 11 полученных номинаций), в то время как экшн-RPG Elden Ring от FromSoftware стала игрой года. Некоторые заметные анонсы новых игр с прошлогоднего шоу включают в себя анонс Death Stranding 2 (от легендарного гейм-дизайнера Хидео Кодзимы), Judas (новый проект от создателя BioShock Кена Левина) и Hades 2 (то инди студии Supergiant Games).