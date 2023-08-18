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Новый проект God Of War уже в разработке
Santa Monica Studio опубликовала вакансию дизайнера боевой системы, со знанием вселенной God Of War, вполне вероятно готовится больной аддон

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Такое ощущение, что с момента выхода God of War Ragnarok прошла целая вечность, и те, кто играл в нее и видел финальные титры, знают, что сюжет довольно гибко завершает скандинавскую главу путешествия Кратоса, оставляя разработчику Santa Monica Studio достаточно места для маневра и возможность вернуться к некоторым персонажам. Согласно недавнему списку вакансий на веб-сайте разработчика, это и произошло.

Хотя на данный момент это не подтверждено, но новый список вакансий, по-видимому, предполагает, что студия Santa Monica разрабатывает что-то, связанное с God of War, это может быть новая игра в серии, но не исключено, что это дополнение для God of War Ragnarok. В объявлении объясняется, что студия Santa Monica ищет опытного дизайнера по боевой системе для работы с ведущими дизайнерами по боевой системе и режиссерами над дизайном персонажей и боссов для "нового неанонсированного тайтла".

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Хотя студия Santa Monica прямо не заявляет, что это проект по вселенной God of War, одним из требований для этой вакансии является то, чтобы потенциальный сотрудник обладал "знаниями о God of War (2018) и God of War Ragnarök (2022)". Можно с уверенностью предположить, что любой нанятый человек, от которого требуется знание этих двух проектов, будет работать над игрой серии.

Очевидно, мы не можем знать, какой будет следующая игра God of War, учитывая, насколько открытым остался финал God of War Ragnarök. Возможно это будет отдельное приключение с Атреем, когда он путешествует вместе с Ангрбодой, чтобы найти остальных гигантов. Мы могли бы получить больше информации о Фрейе и Кратосе, когда они пытаются восстановить скандинавские королевства после опустошения Рагнарека. Можно построить множество теорий, но что точно известно, так это то, что в разработке находится какой-то проект, связанный со вселенной God of War.

Мы также знаем, что, вероятно, об этом не будет объявлено в ближайшее время. Уже подтверждено, что таким студиям PlayStation как Naughty Dog и Guerilla Games требуется более шести лет на создание своих игр, благодаря некоторым документам из судебного процесса Microsoft против FTC, который состоялся ранее в этом году. Нет причин, предполагать, что Santa Monica выпустит проект быстрее. Хотя возможно готовится самостоятельный аддон для God of War. Naughty Dog в 2017 году, спустя год после релиза Uncharted 4: A Thief's End, выпустила самостоятельный аддон Uncharted: The Lost Legacy, вполне возможно Santa Monica готовит к выходу что-то сопоставимое по масштабу.


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#sony #playstation #naughty dog #god of war #god of war ragnarok #dlc #god of war (2018) #santa monica studio #naughtydog
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