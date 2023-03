Вам не нравится, что мы забираем шутер? Сделайте аналог.

Компания Microsoft продолжает борьбу за шутер Call of Duty с Sony. Последняя новость появившаяся еще неделю назад гласила, что Sony обратилась к регуляторам, и сказала, что сделка с Microsoft опасна из-за того, что техногигант не исполняет свои обещания. Тогда японцы аргументировали это эксклюзивностью Starfield и The Elder Scrolls. Якобы данное действие доказывает, что Microsoft доверять нельзя, и что компания определенно точно пожелает сделать то же самое с Call of Duty. Правда полная эксклюзивность уже невозможна, ибо Microsoft заключила несколько 10-летних соглашений с Nintendo, Nvidia и Boosteroid. А сегодня техногигант дал ответ Sony и регулятору CMA, как должны действовать японцы в этой ситуации.

На заявление, что Call of Duty невозможно заменить, американский техногигант сказал, что им необходимо создать свой собственный шутер, который станет конкурентом Call of Duty. Microsoft сказала, что соглашение на десять лет дает достаточно времени, чтобы разработать свой собственный аналог шутеру и не беспокоиться за эксклюзивность Call of Duty в будущем. Это также позволит конкурировать с игровым гигантом, а не бороться за компанию в судах.

Sony ранее говорила, что это невозможно. В пример приводится уже мертвая франшиза Battlefield от EA. Видимо, японцы не разбирались, почему франшиза не может победить легендарный шутер за десятилетие. Хотя, Battlefield был очень близок к тому, чтобы стать лидером в сегменте шутеров, но не получилось, не повезло. Даже приобретя и начав работу над Battlefield невозможно победить эксклюзивность Call of Duty - потери будут больше, нежели прибыль от такого "обмена".

Видимо, Xbox меняет стратегию от "делиться Call of Duty со всеми" на "создайте свой аналог". По всей видимости, техногигант уже устал от борьбы с Sony, и потихоньку раздумывает над тем, как наказать вредного Джима Райана.

Microsoft считает, что период в 10 лет достаточен для того, чтобы Sony, как ведущий издатель и консольная платформа, разработала альтернативы CoD. - из документа переданного регулятору из Великобритании CMA.

В документе также указано, что соглашение на десять лет предполагает, что оно будет действовать и с новым поколением консолей. Похоже, техногигант ожидает, что в период за десять лет точно выйдут более мощные консоли. А вот будут ли удалены игры из магазинов конкурентов спустя десять лет — неясно. В заявлении имеется только это:

Игры, загруженные в последний год действия сделки, можно будет продолжать играть в течение всего срока службы консоли.

Возможно, игра будет доступна только тем, кто скачал проект после завершения сделки. Юридические документы они такие, очень коварные, особенно у больших компаний. В любом случае, Microsoft начинает говорить прямо, что хочет получить шутер себе и может предложить только сделку на десять лет — это максимум, ничего более. Теперь дело остается только за регулятором CMA, который должен решить, действительно ли хватит десять лет на то, чтобы разработать своего конкурента Call of Duty. И возможно ли вообще создать достойный аналог, учитывая то, что Call of Duty держит весь рынок на протяжении десятилетия. Пока что регулятор считает, что общественность выступает за сделку, а не против. По крайней мере об этом делятся с регулятором люди, которые пишут положительные письма про Microsoft на почту CMA. И, проверка показала, что это не боты, подосланные Microsoft. Хотя, зная программистов американского техногиганта, они и не такое смогут сделать.