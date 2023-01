Несколько трудных месяцев для фанатов подошли к концу.





Сообщество долго ждало анонса новой The Crew. Однако сегодня создатели наконец дали намек, причем очень весомый. Разработчики The Crew 2 ответили на твит инсайдера про The Crew 3 датой. Точнее, дали ответ на предположение инсайдера. Все это происходит тогда, когда Том Хендерсон показал подробности будущего проекта.

В общем, продолжение гонки будет показано сегодня вечером в 8 по МСК. По всей видимости, это будет публикация трейлера либо прямая трансляция от разработчиков. Не исключаю, что будут намеки и в самой The Crew 2: начиная от подарков, и заканчивая ивентом.

Приковал внимание к The Crew 3 инсайдер Том Хендерсон, и все благодаря публикации на Insider Gaming. Последние утечки оказались к месту, и были довольно крупными. Спустя несколько часов, сообщество разорвалось от счастья. Все начали предполагать, когда состоится анонс. Какие будут нововведения, что произойдет с физикой, куда нас перенесут разработчики в этот раз?

Учитывая опыт Хендерсона в инсайдах, сомневаться в анонсе не пришлось. И как оказалось, он абсолютно прав, да и ждать пришлось совсем недолго. Уже завтра узнаем, насколько инсайдер был прав в своих заявлениях по поводу наполнения игры. Еще спустя некоторое время, создатели выпустят геймплейный ролик, и это произойдет летом текущего года.

Еще в прошлом году стало известно, что игру переименуют в Motorfest. Франшиза идет дальше, развивается так сказать. Инсайдер сказал, что вначале это было лишь дополнением ко второй части, но идея разрослась в полноценную игру. Предполагается, что игра перенесет нас на остров Оаху, Гавайи. Также нам сказали, что разработчики используют новый движок, более продвинутый. The Crew 2 была создана на Dunia Engine от Ubisoft, и не лишним сказать, что физика там была посредственной.

Надеемся, что, как и разработчики Forza Motorsport, создатели The Crew преуспеют в обновлении. Добавят новую физику, трассировку лучей, новую модель повреждений и обновят автопарк. Также, изменение названия, вероятно, предполагает отказ от доминации стандартных автомобилей. Может быть, мы будем кататься на мотоциклах и GT-карах?

Очень интересно, что нас ждет. Прямо год для гонок: Test Drive, The Crew, Forza, Rennsport. Кто дальше? Пусть 2023 год станет идеальным для гоночных игр, я буду только рад этой новости. Need for Speed: Unbound надо было переносить, 100%.

