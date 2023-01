Руководители Fntastic самоуверенны.

Совсем недавно у разработчиков The Day Before был сложный период. Создатели перенесли проект с 31 марта на 10 ноября 2023 года. Конечно, задержка в наши дни, не удивляет никого. Любой крупный проект переносится несколько раз. Окончательная дата в наше время - просто цифра, которая немного успокаивает сообщество. Но, компания Fntastic также оправдалась, и очень странно. По словам создателей, кто-то зарегистрировал на себя торговую марку The Day Before, и заставил удалить игру из цифрового магазина Steam. Все по закону, если это правда, но тут есть вопросы. Правду мы узнаем после релиза, когда разработчики решат проблему, с якобы торговой маркой.

Все бы ничего, но сообщество заметило странные действия со стороны компании. Разработчики заранее, до спора удалили скриншоты и трейлеры проекта из магазина, и сделали страницу частной. То бишь, никто ее не удалял, создатели сделали это самостоятельно. Кроме того к обсуждению подключилась команда модераторов из официального Discord сервера игры. Старший модератор сказал, что ни он, ни его команда не видели игру вживую. Сообщество сомневается, а существует ли игра?

Чтобы исключить споры и теории, руководители Fntastic встретились с журналистами IGN, и пояснили ситуацию в интервью. Из их слов стало известно, что игра определенно существует, и работа над ней ведется каждый день. Сам патент не главная причина переноса, задержка планировалась и до этой странной ситуации.

Мы планировали перенести релиз игры на более ранний срок, и анонсировать проект вместе с издателем Mytona в 10-минутном геймплейном видео. А потом, вы сами знаете что произошло. Поэтому мы приняли решение, перестраховались, и установили дату релиза - 10 ноября.

Руководители ответили на опасения сообщества по поводу существования игры:

Буря в конце концов утихнет, и время все расставит на свои места. Когда проект выйдет, люди увидят правду.

Мы понимаем, что некоторая часть сообщества не видит всей картины, и может сомневаться в игре. Однако мы работали над игрой четыре года, и продолжаем активно дорабатывать и улучшать механики The Day Before. Все это время мы фокусировались только на этом проекте. Все эти годы мы недосыпали, и активно работали, чтобы в итоге показать вам лучшую игру из возможных с нашим бюджетом. Для нас, и многих членов нашей команды — такие обвинения, неприятно слышать в свою сторону.

Мы не брали у людей деньги. Мы не просили пожертвований. Мы не сделали возможность предварительно заказать игру до релиза. Игра целиком и полностью разрабатывается благодаря издателю Mytona. Один из крупнейших мобильных издателей в мире контролирует каждый процесс разработки, согласно нашему контракту. Мы верим только в конечный продукт. Вы можете спорить, не верить, и обвинять нас, но увидите правду уже 10 ноября этого года. Мы надеемся, что после того, как игра станет хитом 2023 года, мы дадим надежду другим на то, что в этой жизни возможно все. Главное упорно идти к цели, осуществлять свою мечту, несмотря на все препятствия, обвинения и сомнения.

Огромный текст, который действительно цепляет. Так или иначе, правда это, блеф или полная ложь ради прибыли — узнаем в ноябре. Если, конечно, правда не вскроется раньше, или проект перенесут повторно. Все равно история остается удивительной и странной, в нее поверить очень сложно. Хотя, и такое бывает: казалось бы, все говорит — это ложь, причем наглая. Но, в итоге всё оказывается в точности да наоборот, а тех кого обвиняли, получают признание и деньги.