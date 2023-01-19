После публикации изображений главного меню, сообщество было удивлено количеством различной донатной валюты.

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В этом году выходит множество интересных проектов, включая Suicide Squad: Kill The Justice League, и новые изображения совершенно не радуют сообщество, поскольку до релиза ждать еще несколько месяцев, а в игре уже есть куча валют и боевой пропуск. Утечка действительно пугает: шесть валют сразу можно получать в проекте, следующая игра от Rocksteady будет с упором на трату реальных денежных средств? К сожалению, нет. Разработчики обратились к изданию VGC и пояснили, что за валюты, и как будет работать боевой пропуск в игре. Как оказалось, все стандартно для 2023 года: косметика да и только, никаких супер-героев с уникальными навыками в магазине не будет.

Команда создателей объяснила, что боевой пропуск позволит только заполучить косметические предметы для своих персонажей, перков или уникальных способностей туда не добавят (как минимум на релизе). На слитых изображениях также видно шесть валют, возможно это пугает, но разработчики вновь смогли пояснить для чего такое разнообразие валют: каждая валюта связана с определенным героем, и используется для того, чтобы разблокировать способности в уникальном дереве развития каждого героя. По крайней мере четыре валюты не будут связаны с донатом, остальные две — вполне.

Разработчики отметили, никаких дебаффов в игре не будет, просто со временем вы сможете сделать вашего героя еще более сильным и способным для легких побед. В общем то сейчас, проект хоронить не нужно: Kill The Justice League будет обычной игрой, как и все, с боевым пропуском, косметикой и выборочным донатом на эту самую косметику. Пока что деньги на игровой процесс влиять не будут, но релиз состоится в мае, и до этого момента создатели еще могут придумать какую-нибудь уникальную валюту, с помощью которой можно выкачать любого героя до максимального уровня за один вечер, но надеемся такого не будет.

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В целом даже без комментариев, бывалые геймеры поймут, что валюта связана с прокачкой навыков, поскольку обычно дизайн донатной валюты несколько иной, как например вот те зеленые камешки, которые идут после золота. Если что, магазин здесь будет, его даже видно на скриншоте, а вот что насчет платных талантов: пока неясно, но создатели и до такого могут дойти, почему нет. А дизайн меню кстати, мне понравился, лучше, чем в Modern Warfare 2.