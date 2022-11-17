За игру необходимо заплатить 900 рублей.

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Впервые нам стало известно о грядущем переносе Wreckfest на мобильные устройства на презентации компании THQ в августе текущего года, а именно 13 числа. Тогда разработчики выложили первый геймплейный трейлер записанный на смартфоне, и по сравнению с нынешним состоянием графики — ее действительно смогли улучшить за эти несколько месяцев.

И вот, мобильная версия стала доступна для загрузки, только вначале вам необходимо заплатить за игру 899 рублей, а еще отмечу, что в игре присутствуют внутриигровые покупки (кастомизация для автомобилей и сами автомобили, это как бы аналогия дополнений на ПК). По сути это единственная мобильная игра с возможностью ломать автомобили в дерби, а также с достойной графикой "консольного" уровня и хорошей физикой, которая была перенесена с ПК. До этого момента, на смартфонах можно было поиграть лишь в "клоны", где соответственно физика, графика и наполненность контентом отставала от Wreckfest в несколько раз.

В Wreckfest Mobile можно играть как с помощью сенсорного управления, так и с помощью геймпада, заявлена полная поддержка большинства контроллеров. Графика, скажем на уровне портативной консоли Nintendo Switch, сами текстуры конечно не самого лучшего качества, однако достойное освещение и неплохие отражения вывозят игру и оставляют хорошее впечатление после гонки. Да и альтернативы на мобильных устройствах просто не найти — так что не нужно жаловаться.

В Wreckfest Mobile присутствуют все основные режимы перенесенные с ПК: начиная от умопомрачительного дерби на выживание, и заканчивая кольцевыми гонками и смертельными трюками, присутствует поддержка онлайн-игры с друзьями и рандомными игроками.

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На самом релизе наблюдались проблемы с тенями, однако последний хотфикс исправил данную проблему. Мощный смартфон на чипсете Snapdragon 8 Gen 1 справляется с игрой, вначале выдает стабильные 60 кадров в секунду, однако со временем из-за нагрева наблюдаются просадки вплоть до 35 FPS. Без достойного охлаждения — поиграть в игрушку долго не получится, придется либо снижать графику, либо понижать FPS.