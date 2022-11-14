Игра цепляет возможностью поиграть в любом городе мира, будь то Москва или СПБ.

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Сегодня в раннем доступе вышел экономический симулятор City Bus Manager, главное не смотреть на общую стилистику и графику, игра в первую очередь интересна своим геймплеем. В этом симуляторе вы выступаете в роли менеджера, который начинает бизнес в сфере автобусных перевозок. В игре присутствует частичка градостроительства.

Меня игра заинтересовала одной интересной возможностью — игра позволяет построить бизнес в любом городе мира, проект использует для этого карты OpenStreetMap, данные обновляются в реальном времени. Вы можете поиграть и построить бизнес на улицах родного города, либо выбрать любой другой, который вас интересует, однако строить свою автобусную империю на территории Китая не выйдет, туда специалистов OpenStreet банально не пустили. Этот проект симулирует автобусные маршруты с помощью реальных данных, то есть выдуманных улиц и переулков здесь не будет. Можно создать реально существующие маршруты, либо включить фантазию и придумать свой, удобный, быстрый и эффективный.

Далее рассмотрим экономическую часть проекта — вы имеете право покупать свои автобусы и модернизовать их, также вам необходимо следить за персоналом и их потребностями, в случае если кто-то уволился, придется быстро искать замену, иначе автобус не успеет по расписанию. Вы же не любите когда водитель опаздывает? Так вот не повторяйте ошибок хотя бы в игре.

Вам необходимо строить свое депо, свои ремонтные станции, автомойки и так далее. Вы также можете построить различные здания по типу сервисного центра и вокзала, для продажи билетов пассажирам и заработка средств. Чтобы пассажиры не обходили стороной ваш вокзал, нужно получать хорошие отзывы и соответственно улучшать качество предоставляемых услуг.

Создатели сделали примитивную систему градостроительства - с помощью редактора можно построить любое здание в различных его вариациях, можно его украсить фонариками, деревьями, скамейками. С помощью редактора можно построить дополнительные парковочные места, гаражи, склады, станции технического обслуживания и мойки, которые необходимы для поддержания качества услуг и автопарка. Для настройки красивого депо можно использовать различную мебель, она также влияет на итоговый отзыв от пассажиров.

City Bus Manager предлагает более чем 20 моделей автобусов на выбор, от маленьких маршруток, до двухэтажных междугородних автобусов. Кроме того, все автобусы можно перекрашивать как внутри игры, так и с помощью внешнего графического редактора, после ливрею можно выложить в мастерскую Steam, поддержка уже имеется (базовый моддинг считай есть).

Самое главное: вечером можно расслабиться и просто наблюдать после всех основных настроек за поездкой водителей, они будут ехать согласно вашему плану и расписанию. И я также отмечу большое дерево исследований - с каждым годом вашего бизнеса, вы будете открывать новые модели автобусов, здания и мебель, для улучшения качества предоставляемых услуг. Вы также сможете связаться с пассажирами, и узнать про минусы вашего бизнеса (внутриигровой советник, или креативные подсказки без надоедливого обучения).

Проект можно приобрести за 971 рубль по скидке в 11%.

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