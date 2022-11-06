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Сегодня в официальном блоге PlayStation вышла запись, из которой стало ясно - NFS: Unbound можно будет запустить на консолях в режиме 4К при 60 FPS. Кроме того, физика по всей видимости будет всегда моделироваться при 60 кадрах в секунду. Так как это блог от японской Sony информации про Xbox Series нет, но старшая версия консоли Microsoft по идее не должна отставать от PlayStation.
Разработчики заявили, что благодаря улучшениям в последних консолях, создатели гонки смогли создать улучшенную физику вождения и предложить игрокам больше движения на улицах города — много трафика и пешеходы. Также владельцы PlayStation смогут полностью прочувствовать плюсы технологии SealSense. По идее, игроки на геймпаде смогут распознать каждую яму по дороге к финишу.
В целом игроки ожидали 60 кадров в секунду, новость радует лишь тем, что присутствует возможность насладиться плавной игрой еще и в 4К разрешении. На фоне Gotham Knights и A Plague Tale: Requiem у которых максимально можно выставить 30 кадров в секунду, фанаты немного распереживались, и многие студии принялись успокаивать игроков. Так, в блогах упомянули технические возможности The Callisto Protocol и God of War: Ragnarok. Конечно, NFS не могла оставаться в стороне.
Посмотрим, насколько хорошей будет графика в проекте, однако учитывая такую производительность, ожидать "вау-эффекта" и серьезных отличий от Heat не стоит. Как минимум игры, которые поддерживают возможность игры в 4К разрешении при 60 FPS обычно не выделяются своей графикой на консолях, и это же влияет на ПК игроков, где приходиться ухудшать графику в угоду консольным пользователям.