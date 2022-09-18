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Винс Зампелла прокомментировал причины провала Battlefield 2042
По его мнению режим на 128 игроков был лишним.
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Винс Зампелла дал несколько комментариев по поводу причин провала Battleifeld 2042 в недавнем интервью Barrons. По его словам, разработчики слишком далеко ушли от сути геймплея Battlefield, и, впрочем, слишком поспешили с введением режима на 128 игроков. Разработчики сфокусировались на расширении количества игроков на поле битвы, однако забыли про другие аспекты шутера. В итоге мы увидели карты, на которых сложно встретить врага, да и впридачу половина локации была пустой. По мнению Зампеллы, разработчики потратили слишком мало времени на проработку таких крупных изменений.

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Сейчас создатели решили немного поменять подход к шутеру, в третьем сезоне вернется классическая система классов, вместо операторов. Создатели просто раскидают гаджеты и операторов по классам, а также дадут свободный выбор вооружения. Также с момента первого сезона студия не собирается выпускать локации рассчитанные на 128 игроков, теперь разработчики уделяют внимание проработке локаций и созданию мелких деталей. И правда, с каждым обновлением локации становятся более играбельными, однако DICE тратит слишком много времени на разработку локаций, контента нехватает.

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#dice #battlefield 2042 #battlefield
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