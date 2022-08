А разработчики умеют заинтриговать.

Сегодня создатели шутера Call of Duty анонсировали мероприятие Call of Duty: Next. Оно пройдет 15 сентября. На нем покажут и расскажут подробнее про мультиплеер в будущей Modern Warfare 2. Также в список анонсов на данном мероприятии входит королевская битва Warzone 2, и ее мобильная версия. Будет показан живой геймплей от лица обычных игроков, представлены игровые режимы, прогрессия, и другие аспекта проекта.

Это мероприятие пройдет как раз после финальных битв на чемпионате Call of Duty. Кстати, за просмотр которого вам дают шанс получить ранний доступ к тестированию без покупки предварительного заказа. Игрокам на PlayStation точно стоит попробовать свои шансы, ведь их время на тестирование выходит в два раза больше, нежели на остальных платформах.

На бета-тестировании игроки смогут ознакомиться с геймплеем в стандартном режиме 6 на 6. Покупатели расширенной версии смогут получить доступ к эксклюзивной косметике уже на тестировании, и выделится из толпы, переплатив несколько тысяч рублей.

Modern Warfare 2 выходит 28 октября на всех актуальных платформах, однако купить ее на территории России не представляется возможным. Вам необходимо сменить регион, либо искать другие пути получения тайтла. С покупкой скинов и внутриигровой валюты тоже будут проблемы. По всей видимости поиграть в Warzone 2 будет не так легко, как раньше.