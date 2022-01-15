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Игра God of War успешно стартовала в Steam
У игры уже 65 тысяч игроков и более 4 тысяч отзывов, 93% которых - положительные.
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Вчера God Of War получила жизнь в Steam, и судя по известной пользователям статистике - успешно. На данный момент пик онлайна составляет 65 тысяч игроков. Кстати, хочу отметить, что игра также доступна и в Epic Games, но там статистики нет, увы.

God of War стартовала лучше всех, из игр Sony на ПК. Чисто, чтобы сравнить, одна из самых популярных игр Horizon Zero Dawn смогла набрать всего 56 тысяч пикового онлайн, а Days Gone ещё хуже - 27 тысяч. Плюс к хорошему активу, у God of War 93% положительных отзывов, хотя сейчас оценку поставили только 4 тысячи игроков.

В отзывах люди говорят самое лучшее об игре - хорошая история, интересный геймплей, и отличная оптимизация. На RTX 2060 можно играть в 4К разрешении с DLSS в режиме производительности, а вот "народная" 1060 тянет игру в 50-60 FPS (1080р).

Напомню, что в этом году может выйти продолжение игры - God of War: Ragnarok. Оно закончит эту удивительную историю Скандинавского бога. Игра выйдет, как всегда, на PlayStation 4 и PlayStation 5, но через некоторое время выйдет на персональные компьютеры, как это было с другими играми Sony, вероятно через 2-3 года после релиза, а может и раньше.

Цены на игру:

  • 1199 гривен, 3149 рублей, 49,99 евро или 49,99 долларов сша, в зависимости от вашего региона;

Ссылка на Steam;

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#steam #god of war
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