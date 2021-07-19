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Сегодня Ubisoft покажет новую игру по вселенной Tom Clancy's

Игра будет похожа на Call Of Duty и, видимо, бесплатной
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Неожиданно для всех Ubisoft решили показать новую игру во вселенной Tom Clancy's, выложив тизер в своем Twitter. Данная игра будет новой для игроков, и о ней еще никто не говорил. Если судить по ролику от IGN, то это игра будет похожа на Call Of Duty, однако во вселенной The Division, и при этом возможно будет использовать персонажей из различных игр Tom Clancy's. Из ролика также понятно, что один из режимов в игре это захват точек, а у персонажей будут свои уникальные способности. Данная игра не будет чем-то уникальным, и будет похожа на большинство шутеров в наше время, а на роликах видно, что игра будет использовать ассеты из The Division, так что Ubisoft необходимо реально постараться, чтобы удивить пользователей и обратить внимание на проект. Некоторые пользователи считают, что завтра нам покажут The Division Heartland, однако про данную игру уже известно, хоть и не много. Также это точно не мобильная игра (и хорошо). Обсуждения дошли даже до того, что игроки хотели бы возрождения серии Splinter Cell, чего вероятно всего завтра не случится. Сам анонс новой игры состоится в 21:00 по московскому времени, так что ждать осталось не долго. Ролики доступны в новости от Shazoo.

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