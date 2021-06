Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Первое разочарование E3 2021 и Summer Game Fest уже здесь - Deep Silver объявила , что некоторые игры от Koch Media ожидать на тех мероприятиях не стоит. В своем твиттере Deep Silver сообщили, что Saints Row, Dead Island, Metro и TimeSplitters точно не будут показаны на E3 и Summer Game Fest, они решили показать их у себя. Дело в том, что 11 июня Koch Media проведут свое мероприятие под названием Koch Primetime (О да!), там они и собираются рассказывать интересную информацию об своих планах, а также ожидается какой-то анонс. Конечно, не все студии были так сказать отстранены от E3, некоторые из них остались. И даже отсутствие выше указанных серий игр не сильно должно повлиять на предстоящие мероприятия, так на них покажут много других более интересных игр. Во-первых, это новые игры от Ubisoft, ожидается анонс Rainbow Six Quarantine, а также какие-либо трейлеры по Far Cry 6, ну и конечно новый контент, который юбики хотят добавить в свои игры. Да, я знаю, как сейчас относятся к Ubisoft, но все же, вы ведь ждете новый Far Cry? Это не все, ведь на E3 запланировано еще много анонсов, к примеру возможный анонс Hotline Miami 3, или даже анонс новой части Forza Horizon либо Forza Motorsport, там же возможно покажут какую-либо информацию об Starfield, так что потеря Koch Media не так уж и велика.

Также напомню, хоть это и не относится к Е3, но 9 июня в 7 часов утра нам должны представить новую часть Battlefield, а вы помните сколько красивых слов о ней рассказали нам инсайдеры.