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Ghost of Tsushima: до конца игру прошли более половины всех игроков

А это довольно неплохой показатель для игр в открытом мире.
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Ну что, наконец игру Ghost of Tsushima до конца смогло пройти более 50% игроков, ну или половина всех игроков, которые запускали игру. Как узнать сколько процентов игроков прошли игру? С помощью достижения в игре, именно там указывается сколько игроков смогли получить данную награду. Как мы видим на фотографии, владеют данным достижением 50.2% игроков.

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Такие результаты для игр в открытом мире довольно редкое явление, больше процентов набрала лишь игра под названием Marvel’s Spider-Man, а если быть точнее то 50.8% игроков. Многие игры дошли лишь к 40% и то с большим трудом, к примеру всеми любимая The Witcher 3 набрала чуть меньше 30%, а именно 29,8%, и даже такой маленький процент не наихудший показатель, Red Dead Redemption II смогли пройти только 28,2% игроков, а Watch Dogs 2 24,9%, но есть игра ещё ниже чем все выше перечисленные, угадайте какая? Совершенно верно, именно бедная убитая со старта гриндилка в открытом мире от Ubisoft — Assassin’s Creed Valhalla, ее осилили всего 19.8% игроков, и я знаю кто это:

  1. Стримеры
  2. Блогеры Overlockers
  3. Миша из IXBT

Ну а закончим мы, на самой лучшей игре в мире, с самым лучшим сюжетом и отличной графикой, где каждый выбор меняет буквально все (нет) — The Last of Us 2, ее прошли 58% игроков и это рекорд.

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