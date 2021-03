Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ubisoft сообщила, что апдейт с новым контентом для The DIvision 2 выйдет лишь к концу 2021 года, и даже такой срок не точен, возможно новый апдейт выйдет и в 2022 году, это не исключает сама Ubisoft. С разработкой нового контента помогают разработчики из Ubisoft Bucharest. Все что известно о новом контенте - новый режим в игре. Пока что скорее всего разработчики будут добавлять в магазин прошлый контент, например в новом сезоне будут награды из первого сезона игры, кстати такую систему практикуют Activision в игре Call Of Duty Mobile, там часто появляются скины с прошлых сезонов, чтобы их могли получить новые игроки. Также в апдейте должны исправить различные баги, к примеру вылеты на новой консоли PlayStation 5. Еще Ubisoft объявили, что в игре The Division 1 и 2 общее количество игроков превысило 40млн, а Март оказался самым успешным. К выпуску нового контента, подтолкнули фанаты. Насчет проблем с графикой и производительностью на некстген консолях, то возможно патч с исправлением данных ошибок выйдет раньше, чем апдейт с контентом. Пока что игрокам придется только мечтать о новых событиях, и уникальных сезонах.

The Division 2 вышла 15 марта 2019 и доступна на PC, PS4, Xbox One, недавно стала доступна на PS5 и Xbox Series X получив апдейт графики.