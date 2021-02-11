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Rainbow Six Quarantine: Ubisoft может переименовать свой шутер

Об этом сообщили разработчики на беседе с инвесторами.
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Тактический шутер Rainbow Six Quarantine на данный момент один из самых нераскрытых анонсов от Ubisoft, а я напомню, что игру показали на выставке E3 2019, конечно он пару раз переносился, причем как не иронично, карантин переносили из-за карантина и пандемии в мире. Недавно Ubisoft провела собрание с инвесторами, где они пообещали, что Rainbow Six Quarantine и Far Cry 6 точно должны выйти в первой половине 2022 финансового года (скорее всего осень), так что будем ожидать, что покажут нам разработчики на этот раз, и сможет ли Far Cry 6 победить аванпосты, так как это даётся ему с трудом. На собрании один из инвесторов спросил, не будет ли компания менять название игры, учитывая сегодняшнюю ситуацию с пандемией и карантинными мерами которые сейчас активны в мире. Генеральный директор сообщил, что они думают над этим, но точного ответа у него нет, возможно название таким и останется. Кстати в новом Rainbow Six Quarantine игрокам придется бороться против инопланетного вируса, как бы это было не иронично в наше время. Игру планируют выпустить на PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. И ещё, возможно новая игра будет стоить 70$, так что готовьте свои кошельки (касается только фанатов игр от Ubisoft), но пока информации по этому поводу немного.

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