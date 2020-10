Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Sucker Punch на своем официальном сайте сообщила, что старт рейда в кооперативном режиме Ghost of Tsushima: Legends будет уже 30 октября, а высокоуровневое задание будет называться The Tale of Iyo.

Задание будет поделено на три этапа, и требует слаженную группу игроков из 4 человек, а подбор рандомов будет недоступен.

Разработчики дали совет игрокам — пройти все доступные задания на максимальном уровне, чтобы получить наилучшие предметы для прохождения рейда — сила 100 будет критическим минимумом.

Каждую пятницу в 18:00 по МСК в игре будут появляться сюжетные задания на двух игроков, а также режим выживания для 4 игроков.

Ещё в игре появится таблица лидеров — теперь игроки смогут показать свое мастерство, уровень прокачки и слаженную группу воинов в режиме выживания, чем больше очков вы будете набирать — тем выше будете в таблице, а чем выше вы в таблице, тем больше игроков вас заметит.

Sucker Punch сообщила, что за все время существования кооперативного режима, в нем сыграли более двух миллионов матчей, и это неплохо, учитывая что игра доступна только на PlayStation 4.

Игра Ghost of Tsushima вышла 17 июля 2020 года на PlayStation 4. Игра получила оценку в 83 на Metacritic и 9.2 от игроков.