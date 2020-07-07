MX vs ATV All Out от Rainbow Cross будет доступен для игроков на Nintendo Switch
Rainbow Studios - разработчики довольно известной игры про мотокросс, игра вышла 23 марта 2018 года на платформы: PlayStation 4, Xboz One, PC, а сейчас анонсирована версия для игроков на Nintendo Switch.
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THQ Nordic и купленная ими Rainbow Studios заявили - MX vs ATV:All Out выходит на Switch уже 1 сентября 2020 года. Как сообщают разработчики, в игре имеется сплит-скрин (один экран разделяется на 2 части для двух игроков), довольно старая система, но она есть, также есть мультиплеер до 8 игроков, в то время на PC, PS4 и Xbox One мультиплеер с 16 игроками одновременно.
MX vs ATV: All Out - полноценный симулятор гонок на байках, игра имеет множество различных трасс, байков, квадроциклов и даже багги. Участвуйте в гонках по всему миру, выигрывайте трофеи, переходите по лигам, покупайте новые байки, дойдите до вершины.
Любите карьеру в играх? - Пожалуйста, для любителей игр, где нужно проходить определенные задания, здесь есть турниры как и в старых версиях игры, например, MX vs ATV: Unleashed, где нужно было пройти испытания как в режиме обычных гонок, так и в режиме "Фристайл", где нужно было исполнять различные трюки на байке. Так и здесь, все аналогично, лишь стало в разы больше контента и лучше графика.
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Напомню, недавно игра получила дополнение "2020 AMA Pro Motocross Championship", официальные мотокросс гонки в США, хотите реализма? Вперёд!
Также игра имеет уйму дополнительного контента, его можно приобрести быстро в Steam, на площадках PS и Xbox, их довольно много и стоят не так много, а добавляют новые байки, карты, кастомизацию.
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Ссылка на игру в Steam:здесь
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