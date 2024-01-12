StuG III и СУ-122 - это самоходные артиллерийские установки с закрытым корпусом, размещенные на шасси средних танков. StuG III была первой в мире машиной подобного типа, а СУ-122 была первой советской разработкой этого класса, появившейся через три года после StuG III. StuG III была постоянно модернизирована и производилась с 1940 по 1945 год, став самым массовым образцом бронетехники вермахта (выпущено 9 240 штук), в то время как производство СУ-122 продержалось всего 9 месяцев и было прекращено после выпуска всего 636 машин.

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Считается, что концепция штурмовых орудий принадлежит Манштейну, но на самом деле идея возникла в Советском Союзе в начале 1930-х годов и связана с производством танков. В те годы был заказан проект у фирмы «Даймлер-Бенц», но сроки и цены разработки не устроили советскую сторону, и переговоры были прекращены. В результате проекты самоходных артиллерийских установок для РККА были переданы артиллеристам.

К сожалению, артиллеристы не совсем понимали тактику применения бронетехники, особенно относительно средств огневой поддержки, и рассматривали САУ только как самоходные платформы для своих пушек. В результате были созданы несколько неэффективных моделей с неясной функциональностью. Они не пригодились для боевых действий на передовой, потому что экипаж находился слишком высоко над землей и практически не был защищен броней. Кроме того, они не могли соперничать с обычными танками, и для стрельбы с защищенных позиций более предпочтительны были буксируемые орудия. Такой подход подвергал сомнению саму концепцию САУ, и артиллерийские танки казались более предпочтительными.

В Германии все шло по-другому пути. Танкист Манштейн был осведомлен о целях машин для прямой поддержки и четко сформулировал требования к ним в переписке с генералом Беком. Он указывал, что они должны быть подвижными, как танк, обладать более мощным вооружением, способностью стрелять в движении. Исходя из этих задач, он предлагал максимально усилить лобовую броню, сделать силуэт машины низким, не выше пехотинца. И, самое главное, сделать их максимально дешевыми в производстве.

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Проблем с «Даймлер-Бенц» не возникло по понятным причинам. Они построили первые прототипы на базе среднего танка Pz.III Ausf. B в 1937 году, а в 1940 году началось серийное производство.

Во Франции германские "Штуги" были очень полезными для вермахта, и советские специалисты это заметили. В начале 1941 года они задумались о создании своего аналога. Однако в летом того же года у них не было времени на проектирование, и они вспомнили о этом только в апреле 1942 года. После анализа боев за первые 6 месяцев войны эффективность немецких самоходных артиллерийских установок (САУ) подтвердилась. Кроме того, было необходимо срочно компенсировать потери танков в начале войны. Путем сохранения шасси Т-34 и отказа от башни удалось снизить трудоемкость на 27% и сэкономить на 2 тонны материалов. К декабрю САУ была разработана и испытана, после чего в январе 1943 года пошла в серийное производство.

Следует отметить, что и немецкие инженеры также не теряли времени. К моменту, когда было принято решение о начале проекта, в марте 1942 года началось серийное производство модификации StuG III Ausf. F. Затем с декабря пошла в серию модификация StuG III Ausf. G, которая стала самой массовой. А с января выпускали модификацию StuH 42, отличавшуюся от StuG III Ausf. G только пушкой. Их можно сравнить с СУ-122, особенно учитывая интересные параллели.

Размеры, вес в боевом состоянии, и уровень бронирования.

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По размерам СУ-122 превосходит своих немецких аналогов. В ширину и высоту она незначительно больше, примерно на размеры коробок спичек, но ее корпус на целых полметра длиннее. Еще более заметна разница в массе - более 6 тонн.

Размеры не оказали влияния на комфорт работы экипажа, внутри СУ-122 пространство в боевом отделении стало еще более ограниченным из-за увеличения экипажа на одного человека. Этот пятый член экипажа появился из-за необходимости иметь двух наводчиков, так как орудие М-30 не было переработано, и управлять стволом по горизонтали и вертикали можно было только с разных сторон ствола.

Военный танк имел только два люка - один на крыше башни и второй на днище, что создавало серьезные трудности с эвакуацией при поражении машины.

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Само САУ-122 было более массивным, чем его немецкие аналоги. Тем не менее, удивительно, что у СУ-122, который был тяжелее, было более слабое лобовое бронирование - всего 45 мм в сравнении с 80 мм у StuG III Ausf. G и StuH 42. Хотя борта были толще, чем у немецких машин, и углы наклона броневых листов были больше, это существенно не меняло ситуации. Кроме того, на StuG III Ausf. G и StuH 42 устанавливались экраны, которые покрывали верхнюю часть ходовой и частично борта машины, увеличивая уровень бронезащиты.

В общем, ни Т-34, ни "Шерман" не могли пробить броню StuG III в лоб с дальних и средних расстояний. При приближении у них был больший риск быть пораженными, чем у StuG III. В то же время немецкие Pz.IV с длинным стволом, а тем более "Пантеры" и "Тигры" могли поразить СУ-122 на любом расстоянии и в любой проекции.

Мобильность и проходимость.

Наша машина однозначно имеет преимущество здесь. Мощный двигатель мощностью 500 лошадиных сил (в то время как у немцев было всего 300) с лихвой компенсировал большую массу.

У СУ-122 удельная мощность составляла 16,8 лошадиных сил на тонну, в то время как у немецких машин она составляла 11-12, плюс значительно больший крутящий момент (у СУ-122 был дизель), что обеспечивало отличную динамику.

СУ-122 могла разгоняться на 15 км/ч быстрее (55 км/ч против 40) и имела почти в четыре раза больший запас хода - 600 км против 155 км. Кроме того, следует отметить, что у нее было меньшее удельное давление на грунт (0,68 кг/см2 по сравнению с 1 кг/см2 у немцев), больший клиренс, больший угол подъема, более широкий ров, высокие борта и возможность проезда по глубоким бродам.

Все зависело от выбора оружия.

Первые StuG III были вооружены 75-мм короткоствольной пушкой StuK 37 L/24. Эта пушка была хороша для огневой поддержки и успешно справлялась с танками БТ и Т-26. Однако она оказалась практически бесполезной против брони Т-34 и КВ. Впоследствии, танки Pz.IV "Штуги" были перевооружены орудиями с длиной ствола сначала 43, а затем 48 калибров. Модификации Ausf. F, F/8 и G более известны под немецким названием StuG 40 или также известны как "Артштурм".

Как известно, качество анти-танковых возможностей не вызывало сомнений, но фугасные свойства калибра 75 мм были признаны недостаточными. В рамках эксперимента в осень 1942 года на десятке StuG III Ausf. F компания "Alkett" установила 105-мм гаубицу Stu H 42 с раздельной зарядкой. Эксперимент оказался успешным, и были внесены изменения только в установку орудия и компоновку боеукладки. С марта 1943 года по март 1945 года "Alkett" параллельно выпускали обе модели.

Мы имеем следующее: на первых моделях У-33 и У-34 была установлена 76-мм пушка, такая же, как на Т-34. Среди преимуществ, кроме снижения стоимости, не было, поэтому модифицировали У-33, и получилась У-35 с 122-мм гаубицей М-30. На этом остановились, поскольку для подобных целей уже была СУ-76 для нужд пехоты, а более мощная СУ-122 предназначалась, в основном, для прикрытия танков. С более крупным калибром машины могли, не обязательно делая прямую наводку, эффективно подавлять противотанковую оборону, пока танки не выезжали на атакующие позиции. Или действовать с панорамным прицелом на расстоянии, как гаубицы. В таких условиях раздельная зарядка не считалась особым препятствием.

Однако, в отношении второй функции, противотанкового оружия, не все шло гладко, несмотря на большие надежды. Кумулятивный снаряд БП-460А из боекомплекта М-30 проникал в броню до толщины 140 мм, что делало "Тигр" уязвимым. Однако, чтобы пробить его, нужно было сперва попасть, и в этом были проблемы. При контрольных стрельбах в апреле 1943 года, удачно поразить неподвижный "Тигр" с расстояния всего 500-600 метров не удалось ни разу за 15 попыток.

Надежды на противоборство против тяжелых танков были разбиты, и после этого отказались устанавливать крупный калибр с баллистикой полевых гаубиц на САУ. М-30 был заменен более точным и пробивным орудием Д-5Т. Этот вариант САУ был запущен в серийное производство под названием СУ-85.

По результатам экспериментов с орудиями на этих самоходах как в Рейхе, так и в СССР, можно сказать, что результат оказался ничейным.

Вывод

При сравнении этих двух самоходных артиллерийских установок видно, что общая концепция была направлена на расширение их функциональности. Немецкие военные, увидев удовлетворительные противотанковые возможности, решили задействовать StuH 42 для более эффективного подавления огневых точек и укреплений. При этом они не отказались от использования StuG III Ausf. G, применяя эти две установки в паре. В каждой батарее из четырех взводов один экипировался гаубицами. Такое сочетание 75-мм настильных орудий и навесных 105-мм гаубиц дополняло друг друга и позволяло выполнять различные задачи.

Советские инженеры стремились усилить противотанковые возможности, создавая СУ-85, которая обладала разрушительной силой. Однако, они не стали копировать немецкий подход, при котором СУ-85 уничтожала танки, а СУ-122 осуществляла подавление укреплений. Разработка двух различных машин на заводе УЗТМ могла бы сильно затормозить выпуск, поэтому было принято решение остановиться на выборе истребителя танков. Это было особенно логичным, учитывая что уже в тот момент на основе тяжелых танков начали создавать самоходные артиллерийские установки с более мощными гаубице-пушками, способными выполнять обе функции.

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Конечно, это всего лишь мое субъективное мнение, и я не утверждаю, что это абсолютная правда, но мне просто было интересно затронуть эту тему. Мне было бы интересно услышать ваше мнение в комментариях!