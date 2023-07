В последнее время все чаще стали появляться сообщения о поступающих на Землю от дальних источников регулярных системных сигналах. Тщательно изучив их, исследователи могли бы понять лежащие в их основе механизмы.

Hamlet: There are more things in heaven and earth, Horatio,

Than are dreamt of in your philosophy.

С развитием средств и способов изучения дальнего космоса, все чаще стали появляться в последнее время сообщения о поступающих на Землю от дальних источников регулярных системных сигналах.

Так, в 2007 году астрономы выделили быстрый радиовсплеск (FRB), повторяющийся в регулярном и предсказуемом цикле. Эти сигналы были очень мимолетны, длятся всего несколько миллисекунд, и могут осветить пространство энергией до 500 миллионов солнц.

IMAGE: UNIVERSITY OF SYDNEY

В 2019 году один из таких повторяющихся FRB (названный FRB 180916) был записан, в частности, в обсерватории CHIME в Канаде. Затем дополнительные наблюдения показали, что эти сигналы исходили из небольшой области диаметром семь световых лет, расположенной на расстоянии 500 миллионов световых лет.

Исследования другого обнаруженного в 2012 г. FRB 121102 показали, что он следовал повторяющейся схеме, указывающей на возможность его направления чуть ли не инопланетным разумом. Астрономы смогли проследить его происхождение до карликовой галактики (20 000 световых лет в диаметре), находящейся примерно в 3 миллиардах световых лет от Земли.

А совсем недавно появились сообщения, что неизвестный источник посылает радиоволны на Землю по крайней мере с 1988 года. Исследователи не знают, что это за объект, но указывают: природа волн такова, что они не согласуются ни с какими моделями, пытающимися ее объяснить. По словам исследователей, в течение 35 лет источник излучает регулярные 20-минутные импульсы энергии, которые значительно различаются по своей силе. Эти импульсы выглядят чем-то вроде взрывов пульсаров или быстрых радиовсплесков, которые длятся от миллисекунд до нескольких секунд. Что ранее считалось невозможным по определенным объяснениям. Пульсары — это нейтронные звезды, которые быстро вращаются, испуская при этом радиоволны. Когда этот радовсплеск пересекает Землю, излучение можно уловить очень кратко и ярко, как будто вы находитесь на пути света от вращающегося маяка. Однако ученые считают, что процесс может работать только в том случае, если магнитное поле пульсара сильное, и он вращается достаточно быстро — иначе не хватило бы энергии, чтобы увидеть пульсар с Земли. Однако недавно обнаруженный объект под названием GPMJ1839-10, похоже, работает так, как ученые считали невозможным. Это также может быть сильно намагниченный белый карлик или магнетар, дополнительный вид нейтронной звезды с невероятно сильными магнитными полями. Но они не склонны испускать подобные излучения, считают исследователи.

По мнению Виктории М. Каспи, профессора физики Университета Макгилла, которая участвовала в исследовании: «Только время покажет, что еще скрывается в этих данных, и что покажут наблюдения во многих астрономических временных масштабах». Это может включать некоторое объяснение того, насколько необычным является недавно обнаруженный источник. Изучив, есть ли в ранее собранных данных аналогичные импульсы от других объектов, исследователи могли бы понять механизмы, лежащие в основе недавно обнаруженных выбросов.

Как здесь не вспомнить слова Гамлета, которые можно перевести: Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам…