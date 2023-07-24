Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
vizir47 За пост начислено вознаграждение
Что означают поступающие из космоса на Землю повторяющиеся сигналы
В последнее время все чаще стали появляться сообщения о поступающих на Землю от дальних источников регулярных системных сигналах. Тщательно изучив их, исследователи могли бы понять лежащие в их основе механизмы.

реклама

Hamlet: There are more things in heaven and earth, Horatio,

            Than are dreamt of in your philosophy.

реклама

 

С развитием средств и способов изучения дальнего космоса, все чаще стали появляться в последнее время сообщения о поступающих на Землю от дальних источников регулярных системных сигналах.

Так, в 2007 году астрономы выделили быстрый радиовсплеск (FRB), повторяющийся в регулярном и предсказуемом цикле. Эти сигналы были очень мимолетны, длятся всего несколько миллисекунд, и могут осветить пространство энергией до 500 миллионов солнц.

 IMAGE: UNIVERSITY OF SYDNEY

 В 2019 году один из таких повторяющихся FRB (названный FRB 180916) был записан, в частности, в обсерватории CHIME в Канаде. Затем дополнительные наблюдения показали, что эти сигналы исходили из небольшой области диаметром семь световых лет, расположенной на расстоянии 500 миллионов световых лет.

Исследования другого обнаруженного в 2012 г. FRB 121102 показали, что он следовал повторяющейся схеме, указывающей на возможность его направления чуть ли не инопланетным разумом. Астрономы смогли проследить его происхождение до карликовой галактики (20 000 световых лет в диаметре), находящейся примерно в 3 миллиардах световых лет от Земли.

А совсем недавно появились сообщения, что неизвестный источник посылает радиоволны на Землю по крайней мере с 1988 года. Исследователи не знают, что это за объект, но указывают: природа волн такова, что они не согласуются ни с какими моделями, пытающимися ее объяснить. По словам исследователей, в течение 35 лет источник излучает регулярные 20-минутные импульсы энергии, которые значительно различаются по своей силе. Эти импульсы выглядят чем-то вроде взрывов пульсаров или быстрых радиовсплесков, которые длятся от миллисекунд до нескольких секунд. Что ранее считалось невозможным по определенным объяснениям. Пульсары — это нейтронные звезды, которые быстро вращаются, испуская при этом радиоволны. Когда этот радовсплеск пересекает Землю, излучение можно уловить очень кратко и ярко, как будто вы находитесь на пути света от вращающегося маяка. Однако ученые считают, что процесс может работать только в том случае, если магнитное поле пульсара сильное, и он вращается достаточно быстро — иначе не хватило бы энергии, чтобы увидеть пульсар с Земли. Однако недавно обнаруженный объект под названием GPMJ1839-10, похоже, работает так, как ученые считали невозможным. Это также может быть сильно намагниченный белый карлик или магнетар, дополнительный вид нейтронной звезды с невероятно сильными магнитными полями. Но они не склонны испускать подобные излучения, считают исследователи.

По мнению Виктории М. Каспи, профессора физики Университета Макгилла, которая  участвовала в исследовании: «Только время покажет, что еще скрывается в этих данных, и что покажут наблюдения во многих астрономических временных масштабах». Это может включать некоторое объяснение того, насколько необычным является недавно обнаруженный источник. Изучив, есть ли в ранее собранных данных аналогичные импульсы от других объектов, исследователи могли бы понять механизмы, лежащие в основе недавно обнаруженных выбросов.

Как здесь не вспомнить слова Гамлета, которые можно перевести: Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам…

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#космос #пульсары #радиосигналы
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Астрономы обнаружили две экзопланеты, вращающиеся на одной орбите
Вселенная может быть вдвое старше, чем предполагалось
Учёные случайно обнаружили "двуликую" звезду, имеющую разные половины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
17
Военкоры: Прорвана оборона ВСУ у Сватово-Кременной и ВС РФ вошли в Новоегоровку
4
ВСУ стали применять "сенсорные мины" с термобарическим зарядом, реагирующие на движение
+
ЧВК Вагнер возобновляет набор сотрудников
9
Инженеры ВСУ после хейта скопировали российские "Мангалы" и стали устанавливать их на свои танки
13
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
15
Портативная консоль AYANEO KUN получит 8,4″ 2,5K дисплей, а SLIDE — корпус слайдер с клавиатурой
2
Верховный лидер Ирана потребовал выдать сжегшего Коран шведского политика для повешенья
1
На Украине замечены модернизированные Bradley, защищённые реактивной броней BUSK III
2
"Аллигатор" обновился: в сети появились снимки усовершенствованного вертолёта Ка-52М
1
Новое фото Tesla Cybertruck лишает иллюзий по поводу вместительности «переднего багажника»
5
Китайский бомбардировщик-невидимка поднялся в воздух с новыми двигателями
13
Американский бронетранспортёр MaxxPro увяз в песках донбасских дорог
+
Представитель ГУР МО Юсов о взрывах в Москве: Этот процесс будет набирать обороты с каждым днем
4
В Сети появились кадры поражения танка Leopard 2 дроном-камикадзе «Ланцет»
2
Министр обороны Украины: обучение пилотов ВСУ управлению F-16 начнется в августе
1
ИИ сдал квалификационный экзамен на медика
1
Pioner - игра, которая должна затмить некогда всеми любимую игру Сталкер
8
Инсайдер поделился характеристиками Radeon RX 7900 GRE и опубликовал больше фото модели от SAPPHIRE
+
В сети появилось новое видео поражения "Ланцетом" танка Leopard
3

Популярные статьи

«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
8
Как российский дрон смог уничтожить натовскую ЗРК Spada и что в этом необычного
5
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
11
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
14
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
9
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
19
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
2
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
8
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
10
Фильм "Флэш": без глупых шуток было бы еще хуже
16

Сейчас обсуждают

Denis Lykov
22:31
... в немчурляндию ... не ездок))
Стоимость MSI GeForce RTX 4060 Ti 16 Гбайт упала ниже рекомендованной спустя неделю после её дебюта
RadeoForce
22:31
нет смысла брать 10гб за 40К, когда можно взять 6800xt 16гб за 31К https://www.avito.ru/lipetsk/tovary_dlya_kompyutera/videokarta_asrock_rx_6800_16gb_phantom_gaming_3232837891?slocation=621540
Анализ рынка игровых видеокарт в июле 2023 года — актуальные модели от бюджетных до топовых
Denis Lykov
22:18
... платка 8,2 К на кактусе ...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
Алексей Диянов
22:12
мало, кто знает о нём... не раскрученная вселенная...
Pioner - игра, которая должна затмить некогда всеми любимую игру Сталкер
HarryCartman
22:10
Надежность у жд как была в разы выше, так и осталась. Никогда не буду хранить бэкапы на ссд. Ставить онлайн игры на ссд тоже чушь ещё та, один черт будешь ждать когда у всех инет прогрузится и их каль...
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
UglyGuy
22:09
Долбонавты... Они повсюду.
За NFT самого первого твита на аукционе предложили $2000 при том что он был ранее куплен за $2,9 млн
Дмитрий
22:07
Китайцам на 50 баксов дороже по братски америкосы продают.
В Китае появилась карта RTX для молодежи – RTX 4060 Youth Edition
Марат Ахмадуллин
22:02
А ведь когда-то на этом сайте можно было узнать, как разогнать что-то до предела, какие есть фишки у определенной модели матери, тебе в комментариях могли что-то дельное посоветовать... А сейчас как н...
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
Джон Ренбо
21:46
Просто ты слишком сильный и смелый
Анализ рынка игровых видеокарт в июле 2023 года — актуальные модели от бюджетных до топовых
Ezdiumno ru
21:40
Отлично! Под микроскоп ее и изучать, изучать, изучать! Где у нее слабые места?
В ходе отражения украинской атаки, нашим бойцам удалось затрофеить БМП M2 Bradley
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем