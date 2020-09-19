RTX 3080 позволит играть в Crysis Remastered в 4K
Недавно представленная Nvidia RTX 3080 уже успела появиться на руках у первых покупателей, и первым тестом производительности нового флагмана становится по традиции Crysis. Только уже не версия 2007 года, а новая, Remastered.
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Сможет ли RTX 3080 удивить покупателей в дисциплине "Can it Run Crysis mode at 30 FPS"? Да, и даже будет на 7 кадров быстрее стандарта. В режиме 4K, со всеми прибамбасами с трассировкой лучей, новый графический процессор выдает аж 37 кадров в секунду. PCGamer.com поделились видео, в котором они тестируют новую игру и новую видеокарту:
Всю эту красоту обеспечивает RTX 3080 с охлаждением на три слота PCIe. В бенчмарке такая видеокарта потребляла от 319 до 386 ватт. Причем это не софтовые цифры, а информация напрямую с коннекторов питания.
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