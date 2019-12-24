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Китайская корпорация BBK Electronics имеет под своим крылом сразу три популярных бренда: vivo, OnePlus и OPPO. Отметим, что компания vivo входит в топ-5 ведущих производителей на мировом рынке, продавая примерно столько умных телефонов, сколько и Xiaomi. Большинство моделей vivo и OPPO особой популярность в Европе и в России, в частности, не пользуются. Поэтому делать подборку лучших смартфонов каждого из брендов особого смысла нет. Но вот если собрать только сливки, добавив к ним флагманские решения OnePlus, которых в этом году появилось больше, чем обычно, то уже можно получить весьма любопытную подборку.

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Нередко мы начинаем подборки в хронологической последовательности, но на этот раз пойдём с конца. На прошлой неделе компания vivo презентовала первый в мире смартфон на базе мобильного процессора Exynos 990 с поддержкой 5G. Он получил имя vivo X30. Но мы рассмотрим старшую версию, vivo X30 Pro, которая от стандартного издания отличается более продвинутой камерой.

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Модель оборудована Super AMOLED матрицей, под которой установлен дактилоскопический сканер. Дисплей характеризуется диагональю 6,44”, разрешением FHD+, поддержкой HDR и максимальной яркостью 1200 нит. Селфи камера в vivo X30 Pro представлена одной матрицей на 32 Мп. Идентичный датчик изображения положен в основу телеобъектива с двукратным оптическим зумом.

Универсальный модуль в vivo X30 Pro имеет разрешение 64 Мп, а широкоугольный – 8 Мп. Фишка новинки – перископный телеобъектив в стиле Huawei P30 Pro. Он имеет разрешение 13 Мп и 5-кратный зум без потери качества. Отметим, что во всех трёх модулях, кроме широкоугольного, есть фазовая/лазерная автофокусировка и оптическая стабилизация.

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Пока что модель доступна только в Китае и не имеет поддержки B20 и B31. Предлагается новинка на AliExpress в модификациях с 256 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти. Базовая версия на момент написания заметки стоит 550 евро, а топовая – 610 евро. Вне зависимости от комплектации vivo X30 Pro несёт на борту 8 ГБ ОЗУ. Смартфон также предлагает NFC, Mini-Jack и аккумулятор на 4350 мАч с поддержкой 33-ваттной быстрой зарядки.

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На AliExpress >>>>> (8/256 ГБ, китайская версия)

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Парой месяцев ранее свой флагманский смартфон презентовала компания OPPO. Он получил имя Reno Ace. Основной фишкой модели стала не топовая платформа, а 6,5-дюймовый Full HD+ дисплей с частотой 90 Гц. OLED панель имеет яркость 500 нит, поддерживает HDR и отображает цвета пространства DCI/P3. Под матрицей установлен сканер отпечатков пальцев, а над ней – стекло Gorilla Glass 6.

OPPO Reno Ace основан на флагманском чипе Snapdragon 855 Plus, выполненном по технологии 7-нм. Питание обеспечивает встроенная батарея, ёмкость которой составляет 4000 мАч. Флагман поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт, которая даёт возможность за полчаса зарядить АКБ на 100% с нуля.

Камера в OPPO Reno Ace ничем выдающимся не отличается. Она имеет типичную для современных смартфонов компоновку: основной модуль на 48 Мп, вспомогательный на 2 Мп, телеобъектив с двукратным зумом и «ширик». Разрешение двух последних составляет 13 Мп и 8 Мп соответственно. В основу фронталки лёг датчик на 16 Мп. В октябрьской новинке также есть стереодинамики, разъём для наушников, NFC, и в будущем модель будет обновлена до Android 10.

На AliExpress доступны версии с 8/12 ГБ оперативки и флэш-накопителем на 128/256 ГБ. Стоимость базовой комплектации (8/128 ГБ) составила примерно 420 евро. На 35 евро дороже стоит конфигурация с удвоенным объёмом накопителя. Топовая конфигурация OPPO Reno Ace (12/256 ГБ) стоит 485 евро.

На AliExpress >>>>> (8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, китайская версия)

В середине мая компания OnePlus представила флагманские смартфоны седьмого поколения, а спустя несколько месяцев появились их улучшенные версии. В сентябре мир увидел флагман OnePlus 7T. Он стал намного лучше предшественника.

OnePlus 7T оборудован Fluid AMOLED экраном с частотой 90 Гц и поддержкой HDR10+. Матрица имеет разрешение FHD+, пропорции 20 к 9 и диагональ 6,55”. В отличие от двух Pro-версий, анонсированных в 2019 году, модель осталась без выдвижного, а фронтальную камеру на 16 Мп разместили, по старинке, в каплеобразном островке вверху лицевой стороны.

Китайские разработчики существенно изменили исполнение основной камеры. Три модуля расположились на большой площадке круглой формы, установленной в верхней части задника. Набор модулей типичный для нынешних флагманов – универсальный, широкоугольный и телефото. Разрешение составляет 48 Мп, 16 Мп и 12 Мп. Оптическая стабилизация есть, а телеобъектив может делать снимки и записывать видео с двукратным зумом без потери в качестве.

OnePlus 7T, как и OPPO Reno Ace, оснащён чипом Snapdragon 855 Plus. Мобильная платформа дополнена 8 ГБ ОЗУ. В зависимости от комплектации флагман может быть оборудован 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти. Вопросы автономности должен решать аккумулятор на 3800 мАч. Флагман имеет поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, NFC и стереодинамики. Разъёма для наушников, беспроводной зарядки и защиты от воды/пыли не предусмотрено.

OnePlus 7T в модификации со 128 ГБ постоянной памяти на AliExpress можно приобрести примерно за 445 евро. На 20 евро больше придётся заплатить за модель с 256 ГБ ПЗУ в синей расцветке. А вот за модификацию 8/256 ГБ, но в серебряной расцветке просят уже 485 евро.

На AliExpress >>>>> (8/128 ГБ, 8/256 ГБ, международная версия)

В один месяц с OnePlus 7T на рынке появился первый в мире смартфон с так называемым «дисплеем-водопадом». Им стала модель vivo NEX 3. NEX – это экспериментальная линейка китайской компании. В рамках ной производитель выпустил первые на рынке модели с выдвижной селфи-камерой, а также устройство с двумя дисплеями.

vivo NEX 3 комплектуется чипом Snapdragon 855 Plus и аккумулятором на 4500 мАч. Флагман компании из Поднебесной обзавёлся поддержкой 44-ваттной зарядки по проводу. Однокристальная система китайскими разработчиками было дополнена 8 ГБ ОЗУ. Объём встроенного хранилища составил 128 ГБ. Главная фишка сентябрьской новинки, «экран-водопад», построена на базе 6,44-дюймовой OLED панели формата Full HD+.

В дисплее нет выреза, а селфи-камера установлена на выдвижном блоке. Она имеет разрешение 16 Мп. Рядом с объективом расположена фронтальная вспышка. Тыльная камера в vivo NEX 3 обосновалась на компактной круглой площадке в верхней центральной части задника. В её конфигурацию вошли широкоугольный модуль и телеобъектив с 13-мегапиксельным разрешением. Главный модуль обзавёлся 64-Мп сенсором от Samsung.

Стоимость vivo NEX 3 на AliExpress составила чуть более 565 евро. Флагман доступен и в модификации с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Версия с 8 ГБ ОЗУ обойдётся в 705 евро, а с 12 ГБ ОЗУ стоит 825 евро. В обоих случаях предусмотрен накопитель ёмкостью 256 ГБ.

На AliExpress >>>>> (4G, 8/128 ГБ – 5G, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ)

И последний смартфон, о котором мы поговорим – OPPO Reno 10x Zoom. В начале этого года компания OPPO анонсировала линейку Reno, а одним из первых её представителей стала именно данная модель.

В основу апрельской новинки лёг мобильный процессор Snapdragon 855. Чип трудится в связке с 6/8 ГБ оперативки в зависимости от модификации. Встроенной памяти может быть предусмотрено 128 ГБ или 256 ГБ. За обеспечение питания во флагмане отвечает аккумулятор на 4065 мАч.

OPPO Reno 10x Zoom выделяется своей камерой на тыльной панели. Она построена на базе трёх объективов. Главный модуль имеет разрешение 48 Мп, а широкоугольный – 8 Мп. Также конфигурация включает 13-мегапиксельный перископный телеобъектив, который обеспечивает оптический зум 5x. 10-кратное приближение, о котором говорит само название устройства, является оптико-цифровым.

Камера для селфи в OPPO Reno 10x Zoom расположилась на выдвижном модуле. Выделяется он своей формой. Сама компания называет блок акульим плавником. Разрешение камеры для селфи составляет 16 Мп. Также стоит отметить OLED экран со встроенным биометрическим сканером. Дисплей имеет разрешение FHD+ и размер 6,6” по диагонали. Прикрывает его стекло Gorilla Glass 6.

OPPO Reno 10x Zoom в модификации 6/128 ГБ на AliExpress стоит 430 евро. Версия с удвоенным объёмом накопителя при 6 ГБ ОЗУ оценена в 495 евро. За 8 ГБ ОЗУ в паре с 256 ГБ ПЗУ придётся заплатить на 10 евро больше.

На AliExpress >>>>> (6/128 ГБ, 6/256 ГБ, 8/256 ГБ)