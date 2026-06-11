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В Ульяновске готовят роскошный бизнес-джет Aurus за 15 миллиардов рублей на базе SJ-100
В особой экономической зоне Ульяновска компания «Аурус-Аэро» планирует запустить производство элитных бизнес-джетов семейства Aurus. Основой для лайнера станет импортозамещённый SJ-100 с форсированными двигателями ПД-8, а общий объём инвестиций оценивается в 15,37 млрд рублей.
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В Ульяновске готовится одна из самых амбициозных авиастроительных работ за последнее время. Фирма «Аурус-Аэро» намерена развернуть в портовой особой экономической зоне изготовление бизнес-джетов премиум-класса под брендом Aurus. По данным «Коммерсанта», базой для будущего лайнера станет импортозамещённый SJ-100, оснащённый форсированными двигателями ПД-8.

Изображение: ChatGPT

Новая производственная площадка будет выполнять полный цикл задач: агрегатную и окончательную сборку самолётов, заводские и сертификационные испытания, а также техническое и послепродажное обслуживание. Площадь земли под работу уже выделена, а инициатива получила одобрение регионального правления. Общий объём вложений оценивается внушительную сумму — 15,37 миллиарда рублей, причём более 13 миллиардов планируется привлечь от внешних инвесторов. Остальные детали разработки пока держатся в секрете.

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Однако не все эксперты разделяют оптимизм. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев предупредил, что такой дорогостоящий проект будет экономически эффективен только при условии выхода на мировые рынки. По его словам, если удастся договориться с иностранным инвестором, который предоставит не только финансирование, но и рынки сбыта, то разработка вполне сможет окупиться.

Интересно, что ранее средства массовой информации сообщали о других планах для Ульяновска — тогда речь шла о производстве бизнес-джетов на базе советского Ту-324. Теперь же ставка сделана на более современную платформу SJ-100.

#ростех #бизнес #авиастроение #оак #sj-100 #aurus #ульяновск #объединенная авиастроительная корпорация #бизнес-джет #авиапорт
Источник: www1.ru
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