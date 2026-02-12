Alibaba представила систему ИИ RynnBrain с пространственно-временной памятью, позволяющую роботам ориентироваться в пространстве и взаимодействовать с объектами в реальном времени.

Китайская корпорация Alibaba разработала новую систему искусственного интеллекта RynnBrain, предназначенную для управления роботами, действующими в физическом пространстве. Решение относится к категории embodied AI, объединяющего восприятие, планирование и выполнение действий.

Может быть интересно

Изображение: Flux

Ключевой особенностью системы является наличие пространственно-временной памяти, позволяющей роботу запоминать предыдущее положение объектов, отслеживать их перемещение и прогнозировать траекторию. Это выводит их функциональность за рамки простого распознавания изображений, приближая машину к более осмысленному и адаптивному поведению. В демонстрационном ролике от Alibaba робот с подключенным RynnBrain сортирует фрукты и раскладывает их по соответствующим корзинам. Такая задача требует не только распознавания и идентификации объектов, но и точного планирования последовательности движений и, при необходимости, корректировки действий.

Модель построена на визуально-языковом фундаменте Qwen3-VL и использует архитектуру RynnScale, которая удваивает скорость обучения при сохранении вычислительных затрат. Несмотря на 30 миллиардов параметров, в активном режиме задействованы лишь 3 миллиарда, что обеспечивает низкую задержку и высокую энергоэффективность.

RynnBrain показала рекордные результаты в 16 эталонных тестах для воплощённого ИИ, превзойдя системы конкурентов, включая Google и NVIDIA. Alibaba также выпустила семь открытых версий модели и собственный бенчмарк RynnBrain-Bench, ориентированный на реальные пространственно-временные задачи. Такая разработка значительно усиливает позиции Alibaba в глобальной гонке за внедрение робототехники в промышленность.