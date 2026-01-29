Высотный исследовательский самолет NASA WB-57F совершил аварийную посадку на брюхо в аэропорту Хьюстона из-за механической неисправности, экипаж не пострадал.

27 января 2026 года один из трёх высотных исследовательских самолётов NASA WB-57F совершил аварийную посадку с убранным шасси в аэропорту Эллингтон в Хьюстоне, штат Техас (США). Инцидент произошел около 11:30 по местному времени. Видеозапись, опубликованная местным телеканалом, показывает, как касание самолёта образует искры и дым. После остановки пилот благополучно покинул воздушное судно с помощью аварийных служб. По предварительной информации, на борту находились два человека, никто не пострадал.

Источник фото: https://www.twz.com/

В своем официальном заявлении NASA подтвердило факт "посадки с убраным шасси", вызванной "технической проблемой". Агентство пообещало провести тщательное расследование инцидента и проинформировать общественность. Взлетно-посадочная полоса 17R–35L была временно закрыта для буксировки поврежденного самолета.

Самолеты WB-57F, базирующиеся в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, представляют собой уникальные и востребованные платформы. Они способны выполнять полеты на высотах до 20 000 метров и нести научные полезные нагрузки. Изначально разработанные для ВВС США в разведывательных целях, сейчас они используются NASA для широкого спектра научных исследований, наблюдения за космическими запусками, а также для поддержки некоторых военных и испытательных миссий. Потеря даже одного из трех имеющихся самолетов может существенно повлиять на выполнение многих программ.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) также начало собственное расследование инцидента.