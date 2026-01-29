Сайт Конференция
Высотный исследовательский самолёт NASA WB-57F совершил аварийную посадку
Высотный исследовательский самолет NASA WB-57F совершил аварийную посадку на брюхо в аэропорту Хьюстона из-за механической неисправности, экипаж не пострадал.

27 января 2026 года один из трёх высотных исследовательских самолётов NASA WB-57F совершил аварийную посадку с убранным шасси в аэропорту Эллингтон в Хьюстоне, штат Техас (США). Инцидент произошел около 11:30 по местному времени. Видеозапись, опубликованная местным телеканалом, показывает, как касание самолёта образует искры и дым. После остановки пилот благополучно покинул воздушное судно с помощью аварийных служб. По предварительной информации, на борту находились два человека, никто не пострадал.

Источник фото: https://www.twz.com/

Может быть интересно

В своем официальном заявлении NASA подтвердило факт "посадки с убраным шасси", вызванной "технической проблемой". Агентство пообещало провести тщательное расследование инцидента и проинформировать общественность. Взлетно-посадочная полоса 17R–35L была временно закрыта для буксировки поврежденного самолета.

Самолеты WB-57F, базирующиеся в Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, представляют собой уникальные и востребованные платформы. Они способны выполнять полеты на высотах до 20 000 метров и нести научные полезные нагрузки. Изначально разработанные для ВВС США в разведывательных целях, сейчас они используются NASA для широкого спектра научных исследований, наблюдения за космическими запусками, а также для поддержки некоторых военных и испытательных миссий. Потеря даже одного из трех имеющихся самолетов может существенно повлиять на выполнение многих программ. 

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) также начало собственное расследование инцидента.

#сша #nasa #авария #научные исследования #инцидент #хьюстон #посадка #wb-57f canberra #высотный самолёт #летающая лаборатория
Источник: twz.com
Сейчас обсуждают

E. S.
23:58
Ну и как, совсем тормозная карта вышла, что-ли? Сравнения отсутствуют. То есть, надо лезть в инет и гуглить тесты за тестами, чтобы понять, насколько она медленная ... Или не сильно медленно?
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Roditch
23:38
Почему скорость 4266 у памяти? Это DDR5 или DDR4?
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
Владимир Иванов
23:32
Потому что предполагалось что это не конкретное устройство, а парк устройств от разных производителей на любой вкус цвет и кошелек. А оригинальная "машина" это просто должен был пример того как это ви...
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
Виталий Шило
23:12
24-ядерный AMD Bulldoser
Российская компания UMG изготовила опытный образец 24-тонного бульдозера
VRoman
23:02
IPC умноженное на частоту покажет реальную производительность ;-) А следующий важный показатель - это производительность поделённое на реальное потребление в нагрузке
Ядра Cougar Cove и Darkmont в процессорах Intel Panther Lake опережают ядра AMD Zen 5/5с по IPC
Buterbrodoff
23:02
Живите тыщу лет, товарищ Сталин, И пусть в тайге придется сдохнуть мне, Я верю, будет чугуна и стали На душу населения вполне.
В Башкортостане в 2028 году начнёт работать металлургический завод стоимостью 10 млрд рублей
salexa
22:58
о вот и некро-постинг подьехал
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
Амфросий Импифанов
22:26
Производительность на такт не самый важный показатель :))) Ну-ка, а что важнее :))
Ядра Cougar Cove и Darkmont в процессорах Intel Panther Lake опережают ядра AMD Zen 5/5с по IPC
Никита Шевченко
21:10
Бред полнейший… ибо делалось на степинге С0 которого мало кто в живую видел… у 90% если не больше Н0. Так вот, на Н0 это не работает. Мне удалось андервольтнуть на 30мв, если ставить больше, то никаки...
Даунвольт Intel Core i5 12400 за пару минут или как выживать в компактном корпусе и кулером за 3 копейки
Китя.
21:10
В 4К все упрется в 5090. Смысла не вижу в покупке 9850X3D.
Ryzen 7 9850X3D до 65% быстрее i9-14900K и обеспечивает рост fps до 2 раз на фоне Core Ultra 9 285K
