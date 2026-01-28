Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Палеонтологи выяснили, что предки млекопитающих начали слышать примерно 250 миллионов лет назад
Палеонтологи подтвердили, что цинодонт Thrinaxodon liorhinus, живший 250 млн лет назад, уже обладал зачатком барабанной перепонки

Палеонтологи установили, что способность воспринимать воздушные звуки появилась у предков млекопитающих на десятки миллионов лет раньше, чем предполагалось. Исследование было сосредоточено на цинодонте Thrinaxodon liorhinus. Это древнее животное, жившее 250 миллионов лет назад.

Может быть интересно

Изображение: Flux

Ранее среди ученых не было консенсуса о слухе этих существ. Часть исследователей считала, что цинодонты, не имевшие внешних ушей, могли воспринимать только вибрации через кости, прижимаясь челюстью к земле. Однако гипотеза 1970-х годов, предложенная палеонтологом Эдгаром Аллином, предполагала наличие у них примитивной барабанной перепонки в изогнутой части нижней челюсти.

Проверить эту идею удалось только сейчас. Ученые из Чикагского университета (США) провели высокоточную компьютерную томографию черепа Thrinaxodon и создали его цифровую модель. С помощью инженерного программного обеспечения, симулирующего физические нагрузки, они проанализировали, как вибрации передавались бы через ткани головы животного.

Результаты однозначно подтвердили теорию Аллина. Строение челюсти Thrinaxodon было оптимальным для размещения гибкой мембраны, способной улавливать звуковые волны из воздуха. Эта протобарабанная перепонка активировала слуховые косточки, передавая сигнал дальше. Более того, моделирование показало, что животное могло немного «настраивать» свой слух, напрягая или расслабляя челюстные мышцы, чтобы лучше слышать высокие или низкие частоты.

Таким образом, сложный слух, основанный на барабанной перепонке, начал формироваться у предшественников млекопитающих как минимум на 50 миллионов лет раньше общепринятой даты. Это эволюционное новшество давало Thrinaxodon и его сородичам критическое преимущество для выживания, позволяя вовремя замечать хищников и добычу.

#исследование #палеонтология #слух #органы чувств
Источник: popularmechanics.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Ростсельмаш» в начале года нарастил темп производства сельскохозяйственной техники
+
JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
4
В США открывают новый завод по производству двигателей для АПЛ Columbia
+
В Тибете обнаружены принадлежавшие правителю Туюйхунь позолоченные доспехи возрастом 1200 лет
+
РИА Новости: Минобороны представило гусеничные роботизированные комплексы «Варан» и «Курьер»
+
Гружёный углём первый поезд с современными вагонами «Урал» отправился на Дальний Восток
1
Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready версии 591.86 WHQL
2
Тайвань создаст «Объединённый центр координации огня» на фоне поставок ракет ATACMS из США
+
Clawdbot «взорвал» Силиконовую долину и смел запасы Mac mini в магазинах США
2
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
4
Opex360: Франция не сможет обеспечить топливом свои вооружённые силы в случае военного конфликта
+
VIK-on: В России растёт спрос на услугу увеличения памяти на видеокартах GeForce RTX 4090
+
Компания Asus выпустит новый игровой 4K монитор ROG Strix OLED XG32UQDMS в конце этого года
+
Обновление Windows 11 KB5074109 снижает производительность и стабильность игр на картах NVIDIA
+
«АвтоВАЗ» показал кадры криоиспытаний Lada Vesta 2026
1
Найден способ восстановить работу перепрошитых смартфонов Xiaomi после неудачного апдейта HyperOS 3
+
В России ведётся разработка локомотива с ядерной силовой установкой
+
Учёные обнаружили муравья возрастом около 40 млн лет в куске янтаря из коллекции Гёте
+
MLID: процессоры Intel Panther Lake могут сделать не нужными бюджетные видеокарты NVIDIA
+
В Москве утверждена архитектурная концепция первой за 70 лет новой станции Кольцевой линии метро
+

Популярные статьи

Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
23
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
13
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
13
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
6
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT
15
От Microsoft до Microslop — американская комедия на фоне пандемии ИИ
2
Настройка выделенного сервера Project CARS 2 для игры по локальной сети
+

Сейчас обсуждают

lеad
17:19
Проиграют скоро дешевым теликам также как и Лыжи, я за пару лет штук 10 брал и только два Самсунга тк Frame, но сейчас и там уже есть конкуренция
Великобритания планирует разработать БПЛА для сопровождения вертолётов AH-64E Apache
corsi
16:52
Зверюга знатная, цена то же.
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Петя Втулкин
16:33
это понятно, надуть такой ИИ пузырь не значит его удержать).
Дженсен Хуанг ответил на вопрос о преемнике на пост главы NVIDIA: «Таких, как я, больше не будет»
deema35
16:16
Предполагаю следующую новость. Великобритания решила убрать вертолет, и оставила только БПЛА. Потому что после добавления БПЛА в вертолете отпала надобность.
Великобритания планирует разработать БПЛА для сопровождения вертолётов AH-64E Apache
deema35
16:09
Авторы заявляют об аеродинамичности, но зад машины выглядит так, как будто его обрубили топором. Неужели нельзя было сделать более плавные переходы сзади. Особенно смешно на фоне "супер наклонного" ло...
Carscoops: Genesis создал футуристический концепт минивэна и водородный кроссовер
Китя.
16:05
Это правильно только в 4К в играх упор в видео карту. и смысл когда покупать 9850X3D над 9800X3D. может по проше проц. но мощнее видло так интереснее.
Предварительные игровые тесты показывают незначительное преимущество AMD Ryzen 9850X3D над 9800X3D
Китя.
15:45
Лучше тестить на 320х240. чтобы раскрыть по танцевал. только не надо тестить в 4К. а то 3D превращается в тыкву. и будет сливать местами 14600KF который дешевле в 3 раза. Слава амде.
Предварительные игровые тесты показывают незначительное преимущество AMD Ryzen 9850X3D над 9800X3D
randomXP
15:44
Интересная платформа, но, жаль, что нет 44-48 ми ядерной модели. Пояснюю. 7 слотов - это считай 7 видеокарт. Как раз 8 каналов памяти, скажем по 32 на карту + 1 на хост виртуализации и прочие нужды М...
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Димасик
15:35
Кто то сваливает, кто то закрепляется!) В скором будущем еще много чего поменяется!
LG Electronics подала заявки на регистрацию новых товарных знаков в РФ
Димасик
15:33
Самс вырвиглазные панели! Стремные телевизоры за оверпрайз!
Великобритания планирует разработать БПЛА для сопровождения вертолётов AH-64E Apache
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter