Палеонтологи подтвердили, что цинодонт Thrinaxodon liorhinus, живший 250 млн лет назад, уже обладал зачатком барабанной перепонки

Палеонтологи установили, что способность воспринимать воздушные звуки появилась у предков млекопитающих на десятки миллионов лет раньше, чем предполагалось. Исследование было сосредоточено на цинодонте Thrinaxodon liorhinus. Это древнее животное, жившее 250 миллионов лет назад.

Изображение: Flux

Ранее среди ученых не было консенсуса о слухе этих существ. Часть исследователей считала, что цинодонты, не имевшие внешних ушей, могли воспринимать только вибрации через кости, прижимаясь челюстью к земле. Однако гипотеза 1970-х годов, предложенная палеонтологом Эдгаром Аллином, предполагала наличие у них примитивной барабанной перепонки в изогнутой части нижней челюсти.

Проверить эту идею удалось только сейчас. Ученые из Чикагского университета (США) провели высокоточную компьютерную томографию черепа Thrinaxodon и создали его цифровую модель. С помощью инженерного программного обеспечения, симулирующего физические нагрузки, они проанализировали, как вибрации передавались бы через ткани головы животного.

Результаты однозначно подтвердили теорию Аллина. Строение челюсти Thrinaxodon было оптимальным для размещения гибкой мембраны, способной улавливать звуковые волны из воздуха. Эта протобарабанная перепонка активировала слуховые косточки, передавая сигнал дальше. Более того, моделирование показало, что животное могло немного «настраивать» свой слух, напрягая или расслабляя челюстные мышцы, чтобы лучше слышать высокие или низкие частоты.

Таким образом, сложный слух, основанный на барабанной перепонке, начал формироваться у предшественников млекопитающих как минимум на 50 миллионов лет раньше общепринятой даты. Это эволюционное новшество давало Thrinaxodon и его сородичам критическое преимущество для выживания, позволяя вовремя замечать хищников и добычу.