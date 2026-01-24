Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Археологи обнаружили в Помпеях ранее неизвестные граффити возрастом 2000 лет
В Помпеях с помощью современных технологий обнаружены 79 ранее неизвестных древних граффити. Надписи и рисунки, включая сцену боя гладиаторов, любовные признания и даже оскорбления, найдены в коридоре близ театра. Эти находки наглядно демонстрируют, что повседневные мысли, эмоции и юмор людей за 2000 лет не изменились.

В ходе исследования надписей на стене 27-метрового коридора, ведущего от театрального квартала к главной дороге Виа Стабиана в Помпеях, было выявлено 79 ранее неизвестных граффити. Этот проход, известный самой высокой концентрацией уличных надписей в городе, был впервые обнаружен более 230 лет назад. Новый проект «Голоса коридора», осуществлённый исследователями из Сорбонны (Италия) и Университета Квебека (Канада) в сотрудничестве с Археологическим парком Помпей, применил современные технологии для детального изучения более 200 примеров древних граффити.

Может быть интересно

Среди находок — изображение поединка двух гладиаторов высотой около 10 сантиметров каждый. Исследователи отмечают художественную ценность этой сцены, предполагая, что автор мог изобразить увиденное им реальное сражение. Помимо этого, на стенах сохранились многочисленные любовные признания. Одна надпись гласит: «Я спешу. Прощай, моя Сава, и люби меня!». Другая содержит просьбу рабыни Мете к богине Венере о взаимности чувств к Кресту. Также найдена фраза «Эрато любит…», окончание которой утрачено.

Присутствуют и оскорбительные надписи, демонстрирующие, что вульгарные высказывания были распространены и две тысячи лет назад. Один из примеров в грубой форме высмеивает некоего Миккио.

Для выявления плохо сохранившихся и ранее незамеченных граффити специалисты использовали междисциплинарный подход, сочетающий эпиграфику, археологию, филологию и цифровые технологии. Ключевую роль сыграл метод съёмки с преобразованием отражения (RTI), позволяющий выявлять мельчайшие детали на поверхности.

По словам директора Археологического парка Помпей Габриэля Цухтригеля, технология открывает новые возможности для изучения древнего мира. Для защиты уникальных надписей, сохранившихся под слоем вулканического пепла после извержения Везувия в 79 году н.э., над коридором планируется возвести навес. Всего же на территории Помпей зафиксировано более 10 000 древних граффити, которые продолжают оставаться ценным источником для понимания повседневной жизни обычных горожан.

#италия #археология #popular mechanics #древний рим #реставрация #культурное наследие #наскальные рисунки #помпеи #граффити #народное искусство
Источник: popularmechanics.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Глава Курчатовского института заявил о связи «Буревестника» и «Посейдона» с работами 1940-х годов
3
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
5
TweakTown: KIOXIA сообщила о полной распродаже флэш-памяти NAND и SSD-накопителей на 2026 год
1
В ОАЭ наладят производство БПЛА MQ-9B и Gambit
+
Редкую английскую карту России 1676 года выставили на торги в Петербурге
5
М.Видео: В 2025 году россияне отдавали предпочтение ноутбукам не дороже 55 000 рублей
+
Живший 420 миллионов лет назад 8-метровый организм оказался неизвестной и вымершей ветвью жизни
+
Китайская компания TCL займётся производством телевизоров под брендами Sony и Bravia
+
GizmoChina: Китай негласно запретил ввоз графических процессоров NVIDIA H200 для ИИ
+
Аналитик Citi Атиф Малик прогнозирует 8 миллионов продаж складного iPhone Fold в 2026 году
+
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-4770S с 16 ГБ ОЗУ DDR3 в ARC Raiders и ряде других игр
1
AMD объявила о доступности Ryzen 7 9850X3D с 29 января по рекомендованной цене 499 долларов США
1
ВМС Франции захватили следовавший в Россию нефтяной танкер
+
WSJ: США рассматривают полный вывод войск из Сирии
2
Military Watch Magazine: Российские Ту-22М3 и Су-35 патрулируют границы в акватории Балтийского моря
+
CNews: На создание российской микроэлектронной корпорации полного цикла направят триллион рублей
3
Oukitel представляет инновационные технологии в серии первых многофункциональных промышленных планшетов RT10
+
AMD будет продавать разогнанные Ryzen AI Max+ 395 и Ryzen AI Max+ 390 под новыми названиями
+
Bloomberg: Пенсионный фонд AkademikerPension намерен отказаться от американских гособлигаций
+
После отмены заказов на комплекты DDR5 по выгодной цене Corsair принесла извинения своим клиентам
2

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
15
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
18
Без лутбоксов, донатов и конвейера — почему нам нужны игры от Тима Шейфера
2
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
+

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
13:12
Тут дело не в задержках, а в большом кеше процессора, ему нужно намного реже обращаться к ОЗУ, поэтому разница минимальна между 4800 и 6000.
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
Китя.
13:09
Местный сатанист?
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Lenny 5.0
13:06
Местный юрдивый?
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
nonses84
12:45
Так они решающие для любых систем, не только для АМД.
AMD сравнила игровую производительность Ryzen 7 9850X3D с DDR5-4800 и DDR5-6000
nonses84
12:42
Маркетинг, такой маркетинг. То что их магазины закупили и она на складах пылиться, не значит, что рекордные продажи. Люди это говно не будут брать, а рекламную ссанину автор может себе в уши залить.
Nintendo Switch 2 вышла в лидеры по темпам продаж игровых консолей в США
lion77815
12:38
Да полно её было ... Но да, не продавал<ось>. Свои 2*4 др3 содим в том году так и не ушли за 800₽. Пока лохито не слетело, с последующим "фейсконтролем" - за что и было послано вна... Теперь дома неск...
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Китя.
12:35
Mне не надо это даром. Как сижу на 5080 и даже не даунвольтю прикинь. Только тесты и факты. Еще скажи ARC B 580 мощнее RTX 5080. Скажи же ARC B 580 мощнее же :-))
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
lion77815
12:32
зевончики да
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
lion77815
12:28
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Евгений Ерохин
12:13
У меня обе эти карты стоят в компах. А ты их хотя бы в живую потестируй сначала, а не бредовые зеленые столбики из интернета тырить. Тогда можно будет предметно поговорить. :-)
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter