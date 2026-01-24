В Помпеях с помощью современных технологий обнаружены 79 ранее неизвестных древних граффити. Надписи и рисунки, включая сцену боя гладиаторов, любовные признания и даже оскорбления, найдены в коридоре близ театра. Эти находки наглядно демонстрируют, что повседневные мысли, эмоции и юмор людей за 2000 лет не изменились.

В ходе исследования надписей на стене 27-метрового коридора, ведущего от театрального квартала к главной дороге Виа Стабиана в Помпеях, было выявлено 79 ранее неизвестных граффити. Этот проход, известный самой высокой концентрацией уличных надписей в городе, был впервые обнаружен более 230 лет назад. Новый проект «Голоса коридора», осуществлённый исследователями из Сорбонны (Италия) и Университета Квебека (Канада) в сотрудничестве с Археологическим парком Помпей, применил современные технологии для детального изучения более 200 примеров древних граффити.

Среди находок — изображение поединка двух гладиаторов высотой около 10 сантиметров каждый. Исследователи отмечают художественную ценность этой сцены, предполагая, что автор мог изобразить увиденное им реальное сражение. Помимо этого, на стенах сохранились многочисленные любовные признания. Одна надпись гласит: «Я спешу. Прощай, моя Сава, и люби меня!». Другая содержит просьбу рабыни Мете к богине Венере о взаимности чувств к Кресту. Также найдена фраза «Эрато любит…», окончание которой утрачено.

Присутствуют и оскорбительные надписи, демонстрирующие, что вульгарные высказывания были распространены и две тысячи лет назад. Один из примеров в грубой форме высмеивает некоего Миккио.

Для выявления плохо сохранившихся и ранее незамеченных граффити специалисты использовали междисциплинарный подход, сочетающий эпиграфику, археологию, филологию и цифровые технологии. Ключевую роль сыграл метод съёмки с преобразованием отражения (RTI), позволяющий выявлять мельчайшие детали на поверхности.

По словам директора Археологического парка Помпей Габриэля Цухтригеля, технология открывает новые возможности для изучения древнего мира. Для защиты уникальных надписей, сохранившихся под слоем вулканического пепла после извержения Везувия в 79 году н.э., над коридором планируется возвести навес. Всего же на территории Помпей зафиксировано более 10 000 древних граффити, которые продолжают оставаться ценным источником для понимания повседневной жизни обычных горожан.