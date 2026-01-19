Китайский двигатель CJ-2000 на испытаниях достиг тяги 35,2 тонны, сравнимой с GE GEnx и Trent 1000, что приближает COMAC C929 к независимости от западных поставок в гражданской авиации.

Турбовентилятор CJ-2000 на наземных стендовых испытаниях развил максимальную тягу 35,2 тонны, что соответствует характеристикам GE GEnx-1B для Boeing 787 Dreamliner и Rolls-Royce Trent 1000 для Airbus A350. Высокая степень двухконтурности 12:1 обеспечивает снижение удельного расхода топлива на 15–18% по сравнению с предыдущими поколениями, а также соответствие строгим стандартам ICAO по шуму и выбросам.

Двигатель разрабатывается специально под перспективный широкофюзеляжный самолет C929 вместимостью 280–390 пассажиров в типичной компоновке. Лайнер спроектирован на дальность полета до 12 200 км с коммерческой нагрузкой 50 тонн. По массе более 52% конструкции приходится на композиционные материалы, что снижает вес и эксплуатационные расходы.

Проект C929 изначально позиционировался как совместный с Россией CR929, однако после ее выхода из программы в 2024 году Китай перевел разработку полностью на национальные рельсы. Генеральным разработчиком двигателя выступает AECC Commercial Aircraft Engine Co., Ltd. — головное предприятие по гражданским турбореактивным двухконтурным двигателям большой тяги.

В отличие от предыдущих китайских программ, где использовались лицензионные технологии SaM146 или Pratt & Whitney, CJ-2000 создается с ориентиром на полную технологическую независимость. На ранних этапах в разработке участвовали зарубежные консультанты по аэродинамике и материалам композитов для лопаток, однако все ключевые патенты и производственные процессы остаются под контролем КНР.

Ранее в 2024 году рассматривалась возможность применения российских двигателей ПД-35, но китайская сторона предпочла собственную разработку. Стендовые испытания подтвердили соответствие расчетным параметрам, что позволяет перейти к летным тестам в 2027 году. Сертификация CJ-2000 планируется к 2030 году одновременно с вводом C929 в эксплуатацию.