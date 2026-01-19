Новые исследования международной группы учёных опровергли представление о постепенном упадке динозавров перед падением астероида 66 миллионов лет назад.

Окаменелости аламозавров из формации Киртленд в Нью-Мексико показывают процветающие экосистемы. Датировка слоев Наашойбито подтвердила возраст 66,4–66 миллионов лет — прямо на границе мелового и палеогенового периодов.

Динозавры здесь отличались от популяций Хелл-Крик в Монтане и Вайоминге, но принадлежали тому же времени. Эндрю Флинн отметил здоровые разнообразные сообщества без признаков вымирания.

Региональные биопровинции сформировались из-за температурных колебаний, а не барьеров вроде гор или рек. Северные и южные популяции динозавров существовали параллельно.

Астероид мгновенно уничтожил всех. Через 300 тысяч лет млекопитающие начали эволюционировать, заполняя освободившиеся ниши, при этом сохранив климатические предпочтения предков.

Дэниел Пеппе, доцент кафедры наук о Земле в Бэйлорском университете, лично изучал слои Наашойбито и заявил, что динозавры жили одновременно с хеллкрикскими видами из Монтаны. Экосистемы демонстрировали разнообразие и активность — никакого упадка перед катастрофой.

Стивен Брусатте из Эдинбургского университета, известный палеонтолог, подтвердил, что динозавры не слабели миллионы лет, а процветали в разных климатических зонах. Альфио Алессандро Кьяренца из Университетского колледжа Лондона, международный научный сотрудник Королевского общества, добавил данные о биогеографии — провинции определялись температурой, а не барьерами.

В исследовании участвовали 15 ученых из более чем 10 институтов. Финансирование проводили Национальный научный фонд США (NSF), Европейский исследовательский совет (ERC), Международная стипендия Ньютона, и некоторые другие.

Работа проводилась на федеральных землях Бюро по управлению государственными территориями США (Bureau of Land Management, BLM). Получены специальные разрешения на палеонтологические исследования и сбор образцов в формации Киртленд. Бюро обеспечило логистику и охрану местности.