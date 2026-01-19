Международная группа ученых с участием Уральского федерального университета проанализировала состав углеродистых астероидов и определила перспективные минералы для космической добычи.

Исследователи проанализировали шесть типов углистых хондритов — метеоритов, родственных 75% известных астероидов Солнечной системы. Эти породы составляют лишь 5% всех падающих на Землю метеоритов из-за хрупкости и быстрого разрушения в атмосфере. Большинство образцов собрано в Антарктиде и Сахаре, где условия лучше сохраняют материал.

С помощью микрофотографии и спектроскопии ученые определили точный химический состав. В хондрах обнаружили яркие кристаллы оливина в углистой матрице и шпинель. Эти минералы выделены как наиболее перспективные цели для будущей добычи.

Добыча ресурсов на примитивных недифференцированных астероидах пока остается нерентабельной. Однако исследование подтверждает наличие ценных компонентов и поможет планировать космические миссии в будущем. Также, результаты могут облегчить идентификацию астероидов.

Ведущим автором стал Хосеп Триго-Родригес из Института космических наук Барселоны. Вместе с ним работали Пау Греболь-Томас, Жорди Ибаньес-Инса, Хасинто Алонсо-Аскарате и Мария Грицевич из УрФУ и Хельсинкского университета.

Астероиды привлекают внимание как источники воды, металлов и топлива. Лед можно превращать в ракетное топливо, питьевую воду и использовать для орошения. Это снизит зависимость миссий от земных поставок и повысит самодостаточность будущих станций на Луне и Марсе.

Виктор Гроховский из лаборатории Extra terra consortium УрФУ отметил текущие проекты. NASA запустила зонд к астероиду Психея с запасами железа и никеля в 110 млрд тонн. Китайская миссия «Тяньвэнь-2» в 2026 году изучит околоземный астероид и комету.

JAXA и NASA уже доставляли образцы с астероидов, подтвердив наличие ресурсов. Хотя пик обсуждений вокруг космической добычи прошел, компании продолжают разработки. Реальная промышленность возможна лишь через десятилетия или даже века.