Силовые установки производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха успешно отработали в ходе 13 запусков ракет-носителей «Союз-2» в прошлом году. Все пуски были осуществлены с трех космодромов — Байконура, Восточного и Плесецка, подтвердив высокую надежность отечественных двигателей.

Основу космической программы составили проверенные временем двигатели РД-107А/108А, произведенные предприятием из города Самара «ОДК-Кузнецов». Они обеспечили выполнение 12 запусков ракет «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». В результате на орбиту были выведены аппараты различного назначения, а также осуществлена доставка экипажей и грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Одним из самых значимых запусков этого года стал старт лёгкой ракеты «Союз-2.1в» с двигателем НК-33А. Кульминацией стал рекордный запуск с космодрома Восточный, состоявшийся 28 декабря. В этот день на орбиту было выведено 52 спутника, что стало символичным завершением космического года.

В корпорации подчеркивают историческую преемственность и выдающиеся показатели надежности. Все пилотируемые космические запуски России, начиная с первого полета Юрия Гагарина, осуществлены с с помощью силовых установок самарского предприятия. Накопленная статистическая надежность этих силовых установок превышает 99,9%. Доля на российском рынке силовых установок этого предприятия составляет свыше 80%.

За десятилетия производства «ОДК-Кузнецов» выпущено свыше 12000 серийных ракетных двигателей, которые использовались в 2005 запусков в космос. Эта техника по-прежнему служит основой российской космической программы, обеспечивая доступ в космос как для государственных, так и для коммерческих миссий.