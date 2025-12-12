Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
John Connor
В Турции обнаружили каменную фигуру с зашитым ртом возрастом 12 тысяч лет
В ходе раскопок в неолитическом регионе Таш-Тепелер в Турции археологи обнаружили каменную фигуру с зашитым ртом, что, вероятно, символизирует молчание смерти и проливает свет на древние погребальные ритуалы.

В турецком археологическом регионе Таш-Тепелер обнаружены новые артефакты, предположительно связанные с погребальными практиками. Этот район, включает памятники Гёбекли-Тепе, Карахан-Тепе, Сефертепе и Сайбурч. Сейчас он продолжает "выдавать" свидетельства о ритуалах и верованиях людей, живших около 12 тысяч лет назад. 

Среди недавних находок особое внимание привлекла человеческая фигура, обнаруженная в Сайбурче. Это каменный бюст с проработанными ребрами и ртом. При этом рот изображен зашитым. Исследователи полагают, что скульптура изображает умершего, а зашитые губы служат визуальной метафорой молчания смерти. Точное назначение фигуры — будь то изображение предка или просто ритуальный объект — установить сложно: отсутствуют письменные источники того периода. 

Источник фото: Popularmechanics.com

Ранее о погребальных обычаях неолита в этом регионе было известно мало. Ситуация поменялась после находки прошлого года в Сефертепе — черепа, помещенного в каменную нишу. Анализ других обнаруженных костных останков со следами порезов и огня указывает на сложные посмертные ритуалы. Они могли включать вторичное захоронение и, возможно, временное выставление черепов. 

Стилистическое разнообразие изображений человека в разных поселениях региона также представляет интерес. В том же Сефертепе были найдены два каменных лица и бусина с резными ликами. Её черты — изгиб бровей, носа и скул отличаются от изображений в других местах Таш-Тепелер. Это может свидетельствовать о местных художественных традициях. 

Развитие социальной организации в этих ранних обществах связано с изменениями климата. Повышение плодородия земель после окончания ледникового периода позволило населению осесть и вызвало демографический рост. 

Архитектурные остатки также показывают слияние в одном пространстве религиозных и бытовых функций. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что находки Таш-Тепелер дают возможность пересмотреть доисторические представления о смерти. Он выразил уверенность, что этот регион в конечном итоге будет признан «неолитической столицей мира».

#турция #исследование #археология #культура #раскопки #древний мир #неолит #окаменелость #скульптура #погребальный ритуал
Источник: popularmechanics.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft анонсировала крупное обновление для Windows 11, которое повысит игровую производительность
8
Новый российский трамвай «Синара» прошёл сертификацию и готов к серийному выпуску
1
В России разработан самый тяжёлый автогрейдер в истории отечественного машиностроения
1
JayzTwoCents: Intel LGA 1700 на DDR4 — оптимальный вариант для сборки ПК из-за роста цен на DDR5
7
В Красноярском крае появится единственное в России производство смол для изготовления шин
+
Королевский колледж Лондона: теобромин из тёмного шоколада замедляет старение
2
Вертолёт «Ансат-М» с российскими двигателями ВК-650В совершил уже 10 испытательных полётов
+
«Игромания» открыла предзаказы на первый печатный номер своего возрожденного журнала
6
Microsoft пообещала кардинально ускорить работу Windows 11 в играх за счёт масштабных обновлений
+
Компания «Ростсельмаш» представила новый трактор «Ростсельмаш 3580» с 580-сильным двигателем и АКПП
+
В России создали самый тяжёлый автогрейдер в истории страны массой 35 тонн
3
«Москвич 5» поступил в продажу без малейшего анонса
+
Автономный подводный робот «Argo» 8 месяцев собирал данные из-под ледяных шельфов Антарктиды
+
ASUS представила игровой монитор ROG Strix 5K XG27JCG с режимами 5K 180 Гц и 1440p 330 Гц
+
Разработчик приобрёл систему на базе Nvidia GH200 с 960 ГБ ОЗУ за десятую часть её реальной цены
3
Hardware Unboxed протестировали новый пакет технологий AMD FSR Redstone
1
Science Advances: заселение древнего континента Сахул произошло около 60 000 лет назад
+
AMD представила FSR Redstone с генерацией кадров и реконструкцией лучей только для Radeon RX 9000
4
Poco X8 Pro готовится к скорому запуску
+
Китай поднял в воздух первый в мире 16-тонный БПЛА с возможностью в запускать в полёте рои дронов
+

Популярные статьи

Д-30Ф6 – история уникального двигателя, завоевавшего небо
14
Запасной компьютер дома - для чего пригодится и как собрать его за копейки в 2025 году
16
Как я заставил Windows 10 летать на своём древнем ноутбуке
17
«Обнаружен вирус» или как нас выживают с Windows 10
38
Краткий обзор легендарной медиафраншизы «Хэллоуин»
+
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
150
Доверие в голосовых чатах Telegram может быть опасным
1

Сейчас обсуждают

Дима
19:48
Королевское спереди потому что 2 короля это перебор
КамАЗ запустил предпродажи электромобиля «Атом» для своих сотрудников
Семен Бессонный
19:46
Да, да, добровольная. А потом она будет окирпичивать устройства в недружественных странах.
NVIDIA внедряет сервис для контроля местоположения своих графических процессоров
[IRanPast]
19:46
Как же либерда тут обсиралась, что ничего не выйдет
КамАЗ запустил предпродажи электромобиля «Атом» для своих сотрудников
Семен Бессонный
19:39
При этом сбой никто не заметил...
Технический сбой нарушил работу отделений «Почты России» по всей стране
pasha999
19:32
Неужто ты с с белого слез?? Неожиданно.Хотя ,зная тебя....Пистеть как дышать -твое кредо
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Overseer man
19:28
Да это просто генератор идей для стада. Туда вбивают ключевые слова и он выдает.
Королевский колледж Лондона: теобромин из тёмного шоколада замедляет старение
Разыгрываем дупу Бернигана и Непрана
19:21
Напоминаю.через 40 минут состоится премиальный розыгрыш дуп Бернигана и Непрана.Правила простое :Кто первый-того и дупа.Иначе сдадим их хачам снова на ночь
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
slikts
19:19
Обратись к СБУ, считай что в окопах.
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
slikts
19:14
Больше там НИЧЕГО не зашито.
В Турции обнаружили каменную фигуру с зашитым ртом возрастом 12 тысяч лет
slikts
19:06
Дебилы! ВЫ сами нарвались! *Я покупаю...
Как я выживаю на четырехъядерном бюджетном процессоре AMD Ryzen 3 2200G в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter