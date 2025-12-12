В ходе раскопок в неолитическом регионе Таш-Тепелер в Турции археологи обнаружили каменную фигуру с зашитым ртом, что, вероятно, символизирует молчание смерти и проливает свет на древние погребальные ритуалы.

В турецком археологическом регионе Таш-Тепелер обнаружены новые артефакты, предположительно связанные с погребальными практиками. Этот район, включает памятники Гёбекли-Тепе, Карахан-Тепе, Сефертепе и Сайбурч. Сейчас он продолжает "выдавать" свидетельства о ритуалах и верованиях людей, живших около 12 тысяч лет назад.

Среди недавних находок особое внимание привлекла человеческая фигура, обнаруженная в Сайбурче. Это каменный бюст с проработанными ребрами и ртом. При этом рот изображен зашитым. Исследователи полагают, что скульптура изображает умершего, а зашитые губы служат визуальной метафорой молчания смерти. Точное назначение фигуры — будь то изображение предка или просто ритуальный объект — установить сложно: отсутствуют письменные источники того периода.

Источник фото: Popularmechanics.com

Ранее о погребальных обычаях неолита в этом регионе было известно мало. Ситуация поменялась после находки прошлого года в Сефертепе — черепа, помещенного в каменную нишу. Анализ других обнаруженных костных останков со следами порезов и огня указывает на сложные посмертные ритуалы. Они могли включать вторичное захоронение и, возможно, временное выставление черепов.

Стилистическое разнообразие изображений человека в разных поселениях региона также представляет интерес. В том же Сефертепе были найдены два каменных лица и бусина с резными ликами. Её черты — изгиб бровей, носа и скул отличаются от изображений в других местах Таш-Тепелер. Это может свидетельствовать о местных художественных традициях.

Развитие социальной организации в этих ранних обществах связано с изменениями климата. Повышение плодородия земель после окончания ледникового периода позволило населению осесть и вызвало демографический рост.

Архитектурные остатки также показывают слияние в одном пространстве религиозных и бытовых функций. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что находки Таш-Тепелер дают возможность пересмотреть доисторические представления о смерти. Он выразил уверенность, что этот регион в конечном итоге будет признан «неолитической столицей мира».