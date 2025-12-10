В соответствии с планом выполнения гособоронзаказа в войска поступила еще одна партия Су-34

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в рамках выполнения гособоронзаказа передала Министерству обороны очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины, полностью готовые к эксплуатации, успешно завершили полный цикл предварительных испытаний.

Как отмечают в корпорации, многофункциональность и мощное вооружение позволяют Су-34 выполнять разнообразные боевые задачи. Это обеспечивает самолету статус одной из ключевых единиц в арсенале российской военной авиации. Конструкция машины была доработана с учетом реального опыта применения. Внесенные усовершенствования повысили точность и эффективность поражения целей, удаленных на сотни километров от аэродрома вылета. По совокупности летных и боевых параметров Су-34 входит в число мировых лидеров в своем классе.

Основное назначение самолета — уничтожение защищенных и удаленных объектов противника на земле и на воде, включая инфраструктурные цели под прикрытием ПВО. Кроме того, машина способна вести воздушную разведку.

По словам одного из пилотов ВКС, освоивших эту технику, поставка осуществляется в рамках планов Минобороны по насыщению войск наиболее востребованными типами вооружений. Экипажи уже приняли новые самолеты. Летчик подчеркнул, что Су-34 способен работать в любых метеоусловиях и применять широкий спектр высокоточного оружия класса «воздух-поверхность», «воздух-воздух» и «воздух-РЛС».

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в своем комментарии сообщил, что корпорация планомерно завершает производственную программу текущего года и уже приступила к работе над заказами следующего. Предприятия холдинга, по его словам, уверенно выдерживают заданные темпы производства военной техники, выполняя обязательства перед российскими Военно-космическими силами. По количеству поставленных машин оперативно-тактической авиации 2025 год стал одним из самых продуктивных.