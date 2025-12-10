Операция, ставшая уже десятой по счёту с 2019 года, была выполнена в рамках ежегодного плана двустороннего военного сотрудничества

Министерство обороны Китая заявило, что вооружённые силы страны провели совместный воздушный патруль с российскими коллегами над Восточно-Китайским морем и западной частью Тихого океана. Ведомство объявило во вторник, что эта операция, ставшая уже десятой по счёту, была выполнена в рамках ежегодного плана двустороннего военного сотрудничества. Детали манёвров не уточнялись.

В свою очередь, военные Республики Корея сообщили, что примерно в 10 утра по местному времени семь российских и два китайских военных самолёта ненадолго вошли в зону корейской идентификации ПВО. Южнокорейская сторона заявила, что для реагирования на любые непредвиденные обстоятельства были подняты истребители. Агентство «Рёнхап» уточнило, что среди самолётов, вошедших в зону, были бомбардировщики и истребители. По некоторым данным авиагруппа включала китайские H-6 и российские Ту-95.

Совместные воздушные патрули Китая и России проводятся с июля 2019 года. Обе страны последовательно укрепляют свои военные связи. Данное сотрудничество состоялось после того, как в начале декабря стороны объявили о проведении на территории России первых за восемь лет совместных учений по противоракетной обороне.