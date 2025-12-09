Сайт Конференция
John Connor
Финские учёные выяснили почему Тихоокеанская часть полушария остывает быстрее Африканской
Исследование показывает, что из-за различий в распределении континентов и океанов внутреннее тепло Земли уходит из Тихоокеанского полушария значительно быстрее, чем из Африканского, что влияет на долгосрочную тепловую эволюцию планеты.

Финские учёные провели исследование теплопотерь Земли в разных частях света. Они условно разделили поверхность Земли на ячейки, по принципу сетки, а после рассчитали теплопотери для каждой сегмента. В исследовании учитывался возраст океанического дна и положение континентов. В рамках работы была также построена компьютерная модель, которая охватывает хронологию за последние 400 миллионов лет. 

Исследование показало, что Тихоокеанская часть полушария Земли теряет внутреннее тепло от ядра и мантии значительно быстрее, чем Африканская. Скорее всего, это связано с неравномерным распределением континентальной массы - она действует как теплоизолятор. Основная утечка тепла из недр планеты происходит через океаническую литосферу, где тонкая кора контактирует с огромными массами холодной  воды океана. 

Причина этого явления, как следует из сказанного выше, заключается в разной теплоизоляционной способности суши и океана. Материковая кора значительно толще и эффективнее удерживает тепло мантии. В то же время более тонкая океаническая кора, особенно под обширным Тихим океаном, позволяет теплу быстрее рассеиваться. 

Также стоит заметить, что результаты исследования содержат и противоречие. Несмотря на более интенсивное охлаждение, тектоническая активность в Тихоокеанском регионе остается высокой. Это указывает на то, что в далеком прошлом данная часть поверхности Земли была значительно горячее. Возможно, это связано с тем, что этот участок был покрыт большей массой суши.

Данная работа почти вдвое расширяет хронологию предыдущих исследований, которые ограничивались 230 миллионами лет. Полученные результаты могут оказаться весьма перспективными для понимания долгосрочной тепловой эволюции планеты и хаотичной динамики тектонических процессов. 

#земля #потепление #тепло #магма #мантия земли #континенты #потепление климата #магматический океан #тихоокеанское побережье
Источник: popularmechanics.com
