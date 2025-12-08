Российские учёные внедряют технологию ускоренного тестирования материалов для активных зон атомных реакторов с помощью ионного ускорителя. Это позволит сократить многолетние испытания до одного–трёх месяцев, ускорив создание новых реакторов для космоса и энергетики, а также повысив надёжность прогнозов их долговечности.

Российские специалисты заявили о революционном прорыве в материаловедении для атомной энергетики. С помощью ионного ускорителя планируется сократить сроки испытаний новых композитов для активных зон реакторов с 5–10 лет до всего трёх месяцев. Это позволит кардинально ускорить создание реакторов нового поколения, включая проекты для космических миссий и земной энергетики.

Ключевым нововведением является методика ускоренного моделирования радиационного воздействия. Вместо длительных натурных испытаний в условиях, идентичных реакторным, материалы будут подвергаться интенсивному облучению в ускорителе. Специальные алгоритмы пересчёта данных позволят установить точное соответствие между часами такого воздействия и годами работы в реальном реакторе.

Особую важность технология представляет не только для скорости, но и для повышения надёжности прогнозов. Традиционный подход иногда выявлял критические дефекты материалов лишь спустя много лет испытаний. Новая методика позволяет выявить подобные риски на раннем этапе, исключая вероятность ошибки в расчётах на весь срок службы реактора, который может достигать 60 лет.

Российские учёные уже формируют необходимую нормативную базу для внедрения технологии. Хотя создание ионного ускорителя, точно воспроизводящего многолетние нагрузки, является сложной инженерной задачей, в «Росатоме» уверены, что страна достигла лидирующих позиций в этой сфере и перешла от качественных оценок к точным количественным прогнозам.