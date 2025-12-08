В статье «Reversible dynamics with closed time-like curves and freedom of choice» физики Жермен Тобар и Фабио Коста представили строгое математическое доказательство. Их работа показывает, что путешествия во времени в рамках замкнутых времениподобных кривых возможны без нарушения причинности.

Физики представили формальное доказательство возможности путешествий во времени без парадоксов. Исследование под названием «Reversible dynamics with closed time-like curves and freedom of choice» было опубликовано в журнале Classical and Quantum Gravity. Авторы работы, Жермен Тобар и Фабио Коста из Университета Квинсленда, проанализировали поведение систем в рамках замкнутых времениподобных кривых.

Математическая модель, построенная учеными, показывает, что парадоксы возникают лишь при определенных условиях. Главное требование для их исключения — сохранение так называемого “причинного порядка”. Согласно доказательству, если хотя бы две части системы остаются в классической причинно-следственной связи, остальные события могут развиваться в соответствии с принципом локальной свободы выбора. Другими словами, путешественник не лишается возможности действовать, но его действия вписываются в предопределённую, самосогласованную историю.

Этот результат был получен не на бытовых примерах, а с помощью формального аппарата. В работе применяются методы из статистической механики и теории вероятностей для описания “максимальной случайности” в распределении исходов. Процесс рассматривается как обратимый, с чётким соответствием между начальным и конечным состояниями системы. В ходе анализа использовались строгие критерии, такие как контроль за сохранением полной вероятности и условие унитарности эволюции квантовых состояний.

Однако учёные указывают на значимое ограничение. Модель не работает с любыми произвольными начальными условиями. Она требует, чтобы система уже находилась в определённом «допустимом» состоянии. Таким образом, работа не утверждает, что парадоксальное путешествие возможно «с нуля». Она всего лишь доказывает, что если подобная кривая существует, то для неё можно математически найти класс самосогласованных решений, не нарушающих причинность и не отменяющих свободу воли на локальном уровне. Практическая реализация остаётся под большим вопросом.