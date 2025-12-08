Ученый из Франции Эммануэль Виллермо выдвинул гипотезу, что разрушение следует пути «максимальной случайности», всегда выбирая вариант, который максимизирует энтропию.

Ученые открыли новый закон физики, описывающий процесс разрушения материальных объектов. Ранее фрагментация считалась хаотичным и непредсказуемым процессом. Новое исследование, опубликованное в журнале Physical Review Letters, утверждает, что разрушение следует фундаментальному принципу максимизации энтропии. Это означает, что среди всех возможных вариантов раскола объект всегда выбирает путь, "наибольшего беспорядка".

Автор работы, Эммануэль Виллермо отказался от изучения микроскопических механизмов образования трещин. Вместо этого он применил подход, аналогичный методам статистической механики XIX века. Ученый предположил, что фрагментация подчиняется принципу «максимальной случайности». Этот общий закон рассматривает разрушение как переход от состояния с низкой энтропией (предмет цел), к состоянию с высокой энтропией (предмет разбит на множество частей).

Проверка гипотезы показала ее универсальность. Применив модифицированный степенной закон, исследователь протестировал принцип на различных материалах — как пластичных, так и вязкоупругих. Результаты оказались последовательными. Это указывает на то, что статистические закономерности фрагментации определяются не деталями распространения трещин, а глобальными кинематическими ограничениями, накладываемыми на случайность. Однако для некоторых мягких материалов, например пластиков, закон проявляется не так четко.

Открытие имеет практическое значение. Например, оно может быть применено при добыче руды, оценке последствий оползней и камнепадов или в астрофизических исследованиях.

Таким образом, работа демонстрирует, что кажущийся хаотичным процесс разрушения может подчиняться фундаментальному физическому закону. Открытие принципа «максимальной случайности» расширяет понимание фрагментации и предлагает новый инструмент для анализа и прогнозирования в смежных областях.