На поверхность доставили первые предметы: монеты, пушку и фарфоровые кубки. Общая стоимость груза корабля, перевозившего колониальные богатства, оценивается в сумму до 17 миллиардов долларов. Между Колумбией и Испанией сохраняется спор о правах на это историческое наследие.

Со дна подняли первые артефакты с испанского галеона "Сан-Хосе", затонувшего в 1708 году. Корабль, известный как "Священный Грааль" среди затонувших судов, был обнаружен у побережья Колумбии в 2015 году. Первые поднятые предметы включают три золотые и бронзовые монеты.

Общая стоимость груза галеона, по современным оценкам, может достигать 17 миллиардов долларов. На борту находилось около 200 тонн золота, серебра и неограненных драгоценных камней. Это были собранные за десять лет налоги с испанских колоний в Латинской Америке, которые планировалось доставить королю Испании.

Корабль затонул в результате боя с британским флотом во время Войны за испанское наследство. Попадание английского ядра в пороховой склад привело к взрыву и затоплению 46-метрового судна. "Сан-Хосе" покоится на глубине около 600 метров.

Помимо монет, в ходе недавней операции с помощью подводного робота были подняты бронзовая пушка и два фарфоровых кубка разного стиля. Также собраны образцы древесины, канатов и донных отложений. Все предметы переданы в Центр археологических и исторических исследований и Национальный музей Колумбии для консервации.

Между Колумбией и Испанией продолжается спор о праве на собственность затонувшего корабля. Колумбийская сторона заявляет о планах по сохранению находок как исторического достояния.

Работы по подъему артефактов будут продолжаться. Ученые отмечают, что изучение этих предметов позволит получить новые материальные свидетельства истории галеона "Сан-Хосе".