Зенитная ракетная система С-400 продолжает составлять основу противовоздушной обороны, демонстрируя высокую эффективность и адаптивность к меняющимся условиям. Инвестиции в развитие производственных мощностей и программ модернизации позволяют комплексу сохранять лидирующие позиции в своем классе на обозримую перспективу.

В 2025 году российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» продолжает привлекать внимание в связи с его активным применением, а также первым боевым опытом у иностранного заказчика – Индии, использовавшей систему в операциях против Пакистана в мае текущего года. Войска противовоздушной обороны ВКС России за последние два десятилетия направили на закупку С-400 средств в несколько раз больше, чем на все типы истребителей вместе взятые; сегодня в строю находятся более 30 полков, оснащённых этими комплексами, что составляет основу национальной системы ПВО.

Источник фото: ria.ru

Генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков в недавнем интервью подробно остановился на характеристиках и боевом опыте системы: «Параметры её эффективности подтверждены в реальных боевых условиях, и ни одна зарубежная система ПВО в своём классе пока не может составить конкуренцию С-400».

Отмечая модернизационный потенциал комплекса, позволяющий оперативно адаптироваться к новым угрозам, Новиков заявил: «Сегодня мир переживает стремительную научно-техническую революцию, и оборонная промышленность находится в её эпицентре. Скорость изменений не оставляет времени на задержки в ответах на новые вызовы. Одним из таких ответов является огромный модернизационный потенциал ЗРС С-400, который позволяет быстро парировать возникающие угрозы в ходе современных конфликтов. Благодаря этому потенциалу «Триумф» приобрёл новые возможности и свойства, в целом нехарактерные для систем ПВО».

Подводя итог, глава «Алмаз-Антея» отметил: «С-400 «Триумф» – одна из самых совершенных и известных в мире зенитных ракетных систем. Её дальность действия и возможность использования различных типов ракет делают «Триумф» наиболее мощной системой ПВО».

Несмотря на то, что С-400 был принят на вооружение в 2007 году, комплекс продолжает поэтапно модернизироваться. Знаковым этапом стало принятие на вооружение дальней ракеты 40Н6, что произошло ориентировочно в 2018 году. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 400 км, в том числе за радиогоризонтом, используя данные от наземных РЛС передового развёртывания или от бортовых радиолокационных систем, таких как установленные на самолётах ДРЛО А-50У. Траектория полёта ракеты состоит из двух участков: сначала она поднимается на высоту около 30 000 метров, а затем, используя целеуказание, поражает воздушные цели на высотах от 30 000 метров до 5 метров над землёй. Ракета успешно прошла боевые испытания против различных целей.

Крупносерийное производство С-400 стало возможным благодаря масштабным инвестициям в обновление российской промышленности по выпуску зенитных ракет, санкционированным руководством страны в 2000 году. Три ключевых производственных объекта, построенных или модернизированных для расширения мощностей, включают новый корпус Обуховского завода, полностью обновлённый завод «Авитек» в Кирове и НМЗ в Нижнем Новгороде. Эти предприятия вышли на полную мощность лишь к середине 2010-х годов, после чего поставки комплексов значительно ускорились.