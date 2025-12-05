Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
John Connor
В «Алмаз-Антее» рассказали о боевых характеристиках и новых возможностях ЗРК С-400
Зенитная ракетная система С-400 продолжает составлять основу противовоздушной обороны, демонстрируя высокую эффективность и адаптивность к меняющимся условиям. Инвестиции в развитие производственных мощностей и программ модернизации позволяют комплексу сохранять лидирующие позиции в своем классе на обозримую перспективу.

В 2025 году российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» продолжает привлекать внимание в связи с его активным применением, а также первым боевым опытом у иностранного заказчика – Индии, использовавшей систему в операциях против Пакистана в мае текущего года. Войска противовоздушной обороны ВКС России за последние два десятилетия направили на закупку С-400 средств в несколько раз больше, чем на все типы истребителей вместе взятые; сегодня в строю находятся более 30 полков, оснащённых этими комплексами, что составляет основу национальной системы ПВО. 

Источник фото: ria.ru

Генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков в недавнем интервью подробно остановился на характеристиках и боевом опыте системы: «Параметры её эффективности подтверждены в реальных боевых условиях, и ни одна зарубежная система ПВО в своём классе пока не может составить конкуренцию С-400». 

Отмечая модернизационный потенциал комплекса, позволяющий оперативно адаптироваться к новым угрозам, Новиков заявил: «Сегодня мир переживает стремительную научно-техническую революцию, и оборонная промышленность находится в её эпицентре. Скорость изменений не оставляет времени на задержки в ответах на новые вызовы. Одним из таких ответов является огромный модернизационный потенциал ЗРС С-400, который позволяет быстро парировать возникающие угрозы в ходе современных конфликтов. Благодаря этому потенциалу «Триумф» приобрёл новые возможности и свойства, в целом нехарактерные для систем ПВО». 

Подводя итог, глава «Алмаз-Антея» отметил: «С-400 «Триумф» – одна из самых совершенных и известных в мире зенитных ракетных систем. Её дальность действия и возможность использования различных типов ракет делают «Триумф» наиболее мощной системой ПВО». 

Несмотря на то, что С-400 был принят на вооружение в 2007 году, комплекс продолжает поэтапно модернизироваться. Знаковым этапом стало принятие на вооружение дальней ракеты 40Н6, что произошло ориентировочно в 2018 году. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 400 км, в том числе за радиогоризонтом, используя данные от наземных РЛС передового развёртывания или от бортовых радиолокационных систем, таких как установленные на самолётах ДРЛО А-50У. Траектория полёта ракеты состоит из двух участков: сначала она поднимается на высоту около 30 000 метров, а затем, используя целеуказание, поражает воздушные цели на высотах от 30 000 метров до 5 метров над землёй. Ракета успешно прошла боевые испытания против различных целей. 

Крупносерийное производство С-400 стало возможным благодаря масштабным инвестициям в обновление российской промышленности по выпуску зенитных ракет, санкционированным руководством страны в 2000 году. Три ключевых производственных объекта, построенных или модернизированных для расширения мощностей, включают новый корпус Обуховского завода, полностью обновлённый завод «Авитек» в Кирове и НМЗ в Нижнем Новгороде. Эти предприятия вышли на полную мощность лишь к середине 2010-х годов, после чего поставки комплексов значительно ускорились. 

#россия #индия #производство #пво #вкс россии #алмаз-антей #закупки вооружений #триумф #зрс #зрс с-400
Источник: militarywatchmagazine.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи в мексиканском районе Балькон-де-Монтесума нашли квадратный человеческий череп
2
Logitech представила беспроводную механическую клавиатуру Alto Keys K98M с годом автономной работы
+
Ars Technica: Игровая производительность SteamOS оказалась существенно ниже оной у Windows 11 25H2
1
Россия отказывается от реализации очередного транспортного мегапроекта
3
Покупатель RTX 5080 получил камни вместо видеокарты и магазин отказался возвращать ему деньги
9
В Хорватии нашли редкие серебряные монеты эпохи Первого крестового похода
1
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
5
Обновлённый список совместимых с Windows 11 процессоров Intel выглядит запутанным и неточным
3
Новый драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 591.44 добавил поддержку 32-битного PhysX видеокартам RTX 50
2
Артемий Лебедев: WhatsApp должен быть задушен и нам не надо переживать на эту тему
8
ASRock выпустила материнскую плату с шестью разъёмами DIMM для оперативной памяти DDR4 и DDR5
3
Минобороны Румынии сообщило о нейтрализации украинского морского дрона
1
Micron перестанет выпускать оперативную память и SSD для потребительского рынка
+
8 ГБ видеопамяти Steam Machine создают проблемы в играх под SteamOS
+
Microsoft выпускает патч для устранения проблем в играх и с панелью задач в Windows 11
1
Российский Т-90М «Прорыв» изменил роль танка на поле боя
+
NASA представило новые данные наблюдения зондом Psyche межзвёздной кометы 3I/ATLAS
2
Jmgo выпускает ультракороткофокусный проектор O3 с трёхцветным лазером
+
Появилась первая фотография загадочного китайского корабля-гибрида необычной конструкции
3
Графический процессор в Core Ultra 7 366H показал результат чуть выше GeForce GTX 1050 Ti
1

Популярные статьи

7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
4
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
9
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
63
Юбилей NeocoreGames — как маленькая студия 20 лет делает игры с душой для геймеров
1
10 интересных настольных игр 2025 года
+
Обзор ноутбука-транформера NinKear YBOOK 15
+
«Точка замерзания», «Суини Тодд, демон-парикмахер. Возвращение» — краткий обзор фильмов
+
ТОП-10 монет, которые должны быть в портфеле каждого криптана — Bitcoin в этом списке не лидер
+

Сейчас обсуждают

aoxoa1
14:37
А кто сказал что будет легко?
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
Терминатор
14:36
Сигейт калл у меня их 2шт сдохло один трещать стал, другой через раз открывается. Правда во время гарантий ДНС. Отнес и взял WD.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
dimkahon
14:33
У меня тоже недавно хдд сдох, купленный в 2011-м. Барракуда сигейтовская. Стоял в детском компе, мульты и интернетные казуал-игры. Больше покупать диски сигейт не буду.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Никита Абсалямов
14:31
Учитывая что эта фишка вроде для аналогового сигнала больше предназначена, то вряд ли она у Intel есть, но уже не проверить, ибо карта в составе системника отправилась новому владельцу.
Эпическая битва nVidia GeForce RTX 3060Ti 8Gb GDDR6X против Intel Arc A750 8Gb GDDR6
Терминатор
14:22
Заметь здесь все против амуда и все в минусах. а один кто мажет амудню [IRanPast] в плюсах. Админ амудень прекращай палево.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
boo4a
14:22
В чём прикол брать 14400 по цене 14600?
7 актуальных процессоров для экономных игровых сборок ПК с памятью DDR4 в конце 2025 года
dimkahon
14:15
По спекам, это старая добрая 7950... тока частоты увеличены и памяти отсыпали, ну и трассировочка. Поциент скорее мертв, чем жив!
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
abdulla
14:10
400 мгц сверху - это хороший результат. В играх даст процентов 5 сверху от 9800х 3д
Максимальная тактовая частота AMD Ryzen 7 9850X3D подтвердилась в тесте Geekbench
mozghru
13:49
Вассалы задабривают хозяина,покупая ненужное им по сути, оружие и боеприпасы. В обмен на лояльность. Ничего нового.НАТО для этого и существует.
США одобрили продажу Канаде большого количества авиабомб за $2,68 млрд
Терминатор
13:37
Мажешься сыкло. Просто скажи амуда калл. Докажи что ты мужик и в тебе есть достоинство.
Обзор и опыт использования RX 6650XT в исполнении Nitro+ от Sapphire
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter