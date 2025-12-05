Ученые спорят, являются ли уникальные генетические различия у собак из зоны отчуждения ЧАЭС следствием адаптации к радиации или просто эффектом изоляции и близкородственного скрещивания

Генетика популяций бездомных собак на территории Чернобыльской зоны отчуждения (ЧЗО) является объектом научного анализа не первый год. Учёные пытаются выяснить, влияет ли хроническое радиационное облучение на геном вида.

Публикация 2023 года в журнале Science Advances представила данные полногеномного анализа свыше 300 особей. Результаты показали статистически значимую генетическую дифференциацию между субпопуляциями, обитающими в непосредственной близости от промышленной площадки ЧАЭС, и группой, населяющей город Чернобыль, удалённый на 15 километров. На основании этого был сделан предварительный вывод о возможном влиянии радиации как стимулятора микроэволюционных процессов.

Критика данной интерпретации указывает на необходимость учёта альтернативных факторов. Популяция собак в ЧЗО существует в условиях выраженной пространственной изоляции и ограниченной численности. Это ведёт к генетическому дрейфу и близкородственному скрещиванию. Эти процессы сами по себе меняют генофонд популяции и снижают её разнообразие. Получаемый результат может быть внешне похож на действие естественного отбора.

Еще одно исследование провели в 2025 году. В качестве референса использовали собак из сопредельных регионов Восточной Европы. Работа не выявила специфических геномных сигнатур, которые можно было бы однозначно отнести к радиационному воздействию. В частности, не было обнаружено устойчивых хромосомных перестроек или консервативных замен в генах, связанных с антиоксидантной защитой.

Таким образом, в настоящее время отсутствует консенсус относительно наличия у данных животных специфических адаптаций к радиации. Противоречивость полученных результатов свидетельствует о методологических сложностях подобных исследований в природных популяциях. Здесь трудно отделить эффект изучаемого фактора от фоновых демографических процессов.