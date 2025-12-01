Позвонки, найденные в породах древнего океана, могли принадлежать хищнику, который делил морскую среду с крупными рептилиями в эпоху динозавров.

В Австралии обнаружены свидетельства существования гигантской акулы, обитавшей у северных берегов континента примерно 115 миллионов лет назад. Скорее всего, находка указывает на то, что срок достижения размеров акул мог быть раньше, чем предполагалось. Редкие позвонки, найденные в породах древнего океана Тетис, принадлежали раннему хищнику, который делил морскую среду с крупными рептилиями в эпоху динозавров.

Предки современных групп акул появились около 135 миллионов лет назад и изначально имели длину около одного метра. Со временем они эволюционировали в гигантские виды. Однако скелеты акул состоят из хряща, который плохо сохраняется, поэтому основная часть палеонтологической летописи представлена зубами. Обнаружение окаменелых позвонков является редким событием.

Гигантские позвонки акулы возрастом 115 миллионов лет. Источник: https://scitechdaily.com/

Пять частично минерализованных позвонков были найдены в скалистом прибрежном районе близ города Дарвин. Их размер превышает 12 сантиметров в ширину, что больше, чем позвонки взрослой большой белой акулы. Анализ морфологии показал, что образец относится к семейству кардабиодонтид — группе крупных хищных акул, живших около 100 миллионов лет назад. Примечательно, что австралийская находка примерно на 15 миллионов лет старше других известных представителей этой группы и уже демонстрирует характерные для неё гигантские размеры.

Международная группа исследователей провела детальную работу по реконструкции размеров древнего хищника. Согласно их выводам, длина акулы могла достигать восьми метров. Это позволяет считать её самым ранним известным сверххищником среди современных линий акул.