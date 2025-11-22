Дадунгоу — это крупнейшее в Китае месторождение золота с запасами около 1,44 тысячи тонн, расположенное в провинции Ляонин на глубинах от 115 до 913 метров, обладающее стратегическим значением для увеличения золотых резервов страны и укрепления её позиций на мировом рынке драгоценных металлов.

Обнаружено крупное месторождение золота в Китае, оцениваемое в 192 миллиарда долларов. Месторождение содержит около миллиона фунтов чистого драгоценного металла, что делает его крупнейшим в стране с 1949 года. Месторождение Дудунгоу расположено в провинции Ляонин и содержит примерно 2,9 миллиарда тонн руды.

За последние 15 месяцев более тысячи специалистов проводили разведку и бурение скважин, что позволило извлечь огромное количество золота. Государственные и частные организации планируют инвестировать около 2,82 миллиарда долларов в развитие промышленного комплекса для переработки и хранения золота. Проект рассчитан на завершение к 2027 году.

Формирование золотых жил связано с тектонической активностью и геологическими процессами, которые создают благоприятные условия для накопления золота. Подземные воды, нагреваемые магматической активностью, растворяют золото, которое затем кристаллизуется и образует залежи в земной коре. Возраст жил варьируется от миллионов до миллиардов лет.

Новые разработки позволяют Китаю значительно улучшить свои позиции на мировом рынке золота, где он пока уступает России и Австралии. Эксперты отмечают, что добыча более тысячи тонн золота повысит стратегические запасы страны и усилит конкурентоспособность отрасли.

Дадунгоу становится ключевым проектом для национальной экономики, способным перерасти в одну из крупнейших производственных баз золота в мире. Внедрение полного производственного цикла от добычи до продажи может существенно изменить золотодобывающую отрасль Китая.