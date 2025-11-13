Сайт Конференция
John Connor
При строительстве трассы в Швеции были обнаружены поселения эпохи викингов
Археологи в ходе раскопок вдоль автомагистрали E18 в Вестманланде нашли девять памятников эпохи викингов, включая погребальные курганы и ритуальные комплексы. Среди наиболее значимых находок — захоронения всадников с лошадьми и богатым инвентарём, а также свидетельства повседневной жизни древних фермеров.

При строительстве новой автомобильной дороги E18 в шведском лене Вестманланд (Västmanland) были случайно обнаружены археологические объекты эпохи викингов. В ходе работ археологи из организации The Archaeologists, входящей в систему Национальных исторических музеев Швеции, провели раскопки на девяти памятниках. По словам руководителя проекта Фредрика Ларссона (Frederik Larsson), совокупность находок позволяет проследить развитие общества и изменение ландшафта на протяжении длительного периода.

Наиболее значимыемобъектом стало погребальное сооружение в Раллсте (Rallsta) близ города Халльстахаммар (Hallstahammar). Было установлено, что небольшой холм был искусственно изменен, а на его вершине сооружены два крупных погребальных костра. Ларссон отметил, что это место создавалось как заметный издалека памятник, где кремация носила характер публичного ритуала.

Набор бусин из захоронения эпохи викингов в Раллсте, лен Вестманланд. Фото: Arkeologerna

В приходе Мункторп (Munktorp) был исследован погребальный курган, служивший памятником для всей деревни. В захоронении обнаружены два меча, что, по мнению археологов, может указывать на погребение представителей особой вооруженной группы или династии. Также найдено около 30 захоронений XI века, где лошади были кремированы вместе с владельцами, причем в некоторых случаях погребальный инвентарь включал богатую сбрую с подвесками и колокольчиками.

Помимо погребальных комплексов, раскопки выявили свидетельства повседневной жизни: остатки хозяйственных построек, предметы, связанные с выпечкой хлеба и кузнечным делом. Особый интерес представляет обнаружение древней фермы в непосредственной близости от наскальных изображений, что демонстрирует сочетание бытового и ритуального назначения территории.

Результаты исследований были систематизированы и опубликованы в книге, изданной при финансировании Управления транспорта Швеции. Как отметил Ларссон, строительство дороги позволило значительно расширить и углубить знания о древней истории Вестманланда.

#швеция #археология #находка #музей #археологические объекты #викинги #скандинавия #скандинавы #эпоха викингов #варяги
Источник: popularmechanics.com
