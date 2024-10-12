Китайский технологический гигант Baidu планирует расширить свой сервис роботакси Apollo Go за пределы материкового Китая, включая Гонконг. Этот шаг направлен на укрепление позиций компании на мировом рынке автономного транспорта в преддверии запуска аналогичного сервиса от Tesla.
По информации китайских СМИ, Baidu рассматривает возможность выхода Apollo Go на несколько зарубежных рынков. В рамках подготовки к глобальной экспансии компания готовится представить платформу автономного вождения Apollo 10.0, которая, по словам представителя Baidu, "разработана для глобальной аудитории".
"Мы стремимся предоставлять большему числу пользователей безопасные и комфортные услуги путешествий", - заявила представитель компании.
Тем временем, Tesla готовится к запуску своего долгожданного роботакси Cybercab на этой неделе.
Сервис Apollo Go от Baidu продемонстрировал значительный рост в последние месяцы. За три месяца до июня 2023 года количество поездок, совершенных с помощью Apollo Go, увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 899 000.
Выход Baidu на мировой рынок может существенно изменить расстановку сил в сфере автономных такси и обострить конкуренцию с Tesla и другими игроками.