Китайский поисковый гигант Baidu бросает вызов Tesla на мировой арене автономных такси. Компания готовится запустить свой сервис роботакси Apollo Go за пределами Китая, начиная с Гонконга. Узнайте, как Baidu планирует покорить глобальный рынок и составить конкуренцию американскому лидеру в сфере электромобилей.

Китайский технологический гигант Baidu планирует расширить свой сервис роботакси Apollo Go за пределы материкового Китая, включая Гонконг. Этот шаг направлен на укрепление позиций компании на мировом рынке автономного транспорта в преддверии запуска аналогичного сервиса от Tesla.



По информации китайских СМИ, Baidu рассматривает возможность выхода Apollo Go на несколько зарубежных рынков. В рамках подготовки к глобальной экспансии компания готовится представить платформу автономного вождения Apollo 10.0, которая, по словам представителя Baidu, "разработана для глобальной аудитории".



"Мы стремимся предоставлять большему числу пользователей безопасные и комфортные услуги путешествий", - заявила представитель компании.



Тем временем, Tesla готовится к запуску своего долгожданного роботакси Cybercab на этой неделе.



Сервис Apollo Go от Baidu продемонстрировал значительный рост в последние месяцы. За три месяца до июня 2023 года количество поездок, совершенных с помощью Apollo Go, увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 899 000.



Выход Baidu на мировой рынок может существенно изменить расстановку сил в сфере автономных такси и обострить конкуренцию с Tesla и другими игроками.