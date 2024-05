Новая утечка раскрывает возможное название следующей Call of Duty - Black Ops 6. Игра может быть представлена в конце мая.

© Call of Duty. Фото: Социальные сети.

Согласно последним слухам, следующая игра серии Call of Duty, разрабатываемая студией Treyarch, будет называться Call of Duty: Black Ops 6. Эта информация всплыла после обнаружения различных косвенных улик в последних обновлениях Modern Warfare III и Warzone.

Долгое время ходили предположения, что новая игра будет называться Black Ops: Gulf War. Однако недавно в файлах игр была найдена информация, которая указывает на то, что название будет Black Ops 6.



В частности, был обнаружен чертеж оружия, который, по-видимому, является наградой за анонс Call of Duty 2024. Этот чертеж называется "Сталь" и содержит слово "SALLY", что отсылает к оружию из предыдущих игр серии Black Ops. Примечательно, что на чертеже изображено 6 насечек, а не 8, как обычно, что может указывать на номер игры.



Кроме того, в файлах игр были найдены упоминания "s3_cerberus_reveal", что предполагает, что какое-то раскрытие информации о следующей игре может произойти уже в этом месяце. Также ходят слухи о возможном кроссовере Call of Duty и Fallout.



Официальная дата выхода Call of Duty: Black Ops 6 пока не подтверждена, но ожидается, что игра выйдет в традиционное для серии окно - октябрь/ноябрь 2024 года.