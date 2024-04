Один из основателей студии Ninja Theory, создавшей Hellblade, неожиданно покинул компанию после ее приобретения Microsoft. Детали ухода Тамея Антониадеса пока неизвестны.

Тамеем Антониадес, один из соучредителей студии Ninja Theory, ушел из компании, которая в настоящее время принадлежит Microsoft. Об этом сообщило издание Polygon, отметившее отсутствие Антониадеса во время недавнего посещения студии. Представитель Xbox позже подтвердил его уход, однако точная дата ухода Антониадеса неизвестна.



Антониадес был одним из четырех основателей Ninja Theory в 2004 году, ранее работавших под названием Just Add Monsters. За прошедшие двадцать лет студия выпустила ряд известных игр, включая Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West, DmC: Devil May Cry и Hellblade: Senua's Sacrifice.



В 2018 году Microsoft приобрела Ninja Theory, что, по словам Антониадеса, было "совершенно неожиданным" и "не тем, чего мы действительно хотели". Тем не менее, он заявлял, что сделка позволит студии идти на "более серьезные творческие риски" и защитить "команду, культуру и идентичность".



Антониадес участвовал в ранней стадии разработки Senua's Saga: Hellblade 2, продолжения успешной Hellblade: Senua's Sacrifice. Релиз Hellblade 2 запланирован на 21 мая 2024 года. Причины ухода Антониадеса из Ninja Theory остаются загадкой.